Circontrol escala a la medalla de plata en sostenibilitat d’EcoVadis

Circontrol ha fet un salt qualitatiu en la seva avaluació de sostenibilitat i ha passat de la medalla de bronze a la medalla de plata d’EcoVadis, assolint el percentil 90 en l’edició d’enguany. Aquest resultat situa l’empresa, amb seu a Viladecavalls i especialitzada en solucions per a la mobilitat eficient i la recàrrega de vehicles elèctrics, entre el 10% de les companyies millor valorades a escala global per aquesta plataforma de referència.
El canvi de categoria suposa una millora significativa respecte a l’any anterior, quan Circontrol mantenia la medalla de bronze, distinció que havia renovat el 2024. Amb la nova qualificació, la companyia es posiciona també en el 5% superior dins del seu sector, el de la fabricació d’equips elèctrics i electrònics, i arriba fins al 2% de les empreses amb millor rendiment en la categoria mediambiental.
EcoVadis és una plataforma internacional que avalua el comportament de les empreses en matèria de sostenibilitat a partir de quatre grans àrees: medi ambient, drets laborals i humans, ètica i compres sostenibles. L’objectiu és mesurar la integració real de criteris ESG en la gestió corporativa.
Segons la companyia, aquest avenç reflecteix els progressos assolits durant l’últim any en l’enfortiment dels sistemes de gestió de la sostenibilitat i en la identificació de noves àrees de millora contínua, en línia amb l’estratègia a llarg termini de reforçar el seu compromís ambiental i social.