Verdisseny planteja acomiadaments a la línia de manipulats de cartonatge

La direcció de Verdisseny, centre especial de treball de Terrassa amb una plantilla majoritàriament formada per persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, negocia amb els representants dels treballadors un pla de retallades que afecta la línia de manipulats de cartonatge, on treballen prop de 50 persones.
Segons l’empresa, la decisió respon a una caiguda de les vendes en aquesta activitat i busca evitar que la situació acabi afectant la resta de serveis que presta la companyia. Verdisseny, integrada dins del Grupo Osga, ofereix serveis auxiliars, control d’accessos, manteniment, jardineria, neteja, digitalització i gestió documental, entre d’altres, i compta amb una plantilla d’entre 170 i 180 treballadors a Terrassa.
Inicialment, la direcció havia plantejat un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que podria afectar tota la plantilla de la línia de manipulats de cartonatge, lamentava la representació dels treballadors. Tot i això, les negociacions obertes durant els darrers dies han permès acostar posicions entre les dues parts. L’advocat que assessora els representants dels treballadors, Ramon Rodríguez, explica que actualment “s’està bastant a prop d’un acord”, encara que encara hi ha discrepàncies pendents de resoldre.
La proposta que ara hi ha sobre la taula contempla la reubicació d’aproximadament un 40% dels treballadors en altres serveis de la mateixa empresa, una opció supeditada als perfils professionals, els llocs disponibles i les poblacions on hi hagi vacants. Segons la direcció, aquestes recol·locacions també podrien produir-se fora de Catalunya, tant dins de Verdisseny com en altres empreses del Grupo Osga, que supera els 4.000 treballadors arreu de l’Estat, si hi ha algun treballador interessat en què així sigui.
Pel que fa al 60% restant de la plantilla afectada, la proposta planteja extincions de contracte, però amb compromisos de prioritat en futures contractacions, així com un pla social de seguiment i formació per facilitar la recol·locació dels afectats en altres empreses de característiques similars.
El principal punt de desacord continua sent la indemnització. Empresa i representants dels treballadors coincideixen en plantejar compensacions de 33 dies per any treballat, però discrepen en el topall màxim: la direcció proposa 12 mensualitats i la part social reclama elevar-lo fins a 18.
Rodríguez defensa que cal tenir en compte la situació de vulnerabilitat dels afectats i insisteix en la necessitat d’esgotar totes les vies de reubicació possibles. “Són persones a qui els costarà més trobar una altra feina”, assenyala.
Per la seva banda, des de l'empresa valoren positivament l’acostament produït en l’última reunió negociadora i consideren que la diferència sobre el topall de les indemnitzacions “no és tan gran com per impedir un acord”.
Dimarts vinent està prevista una assemblea amb els treballadors i les seves famílies per valorar la proposta negociada. Posteriorment, les dues parts tornaran a reunir-se per intentar tancar un acord definitiu.