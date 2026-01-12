Deu socis de Tèxtils.CAT capten 490.000 euros per innovar en el tèxtil

Tèxtils.CAT ha participat amb èxit en el projecte europeu In Transit, l’objectiu del qual era enfortir la resiliència de les pimes europees dels sectors tèxtil, aerospacial, construcció i manufactura avançada mitjançant la creació de nous productes i l’adopció de processos i tecnologies que reforcin la transformació cap a models de negoci més verds i digitals. Deu socis del clúster català de materials tèxils avançats, amb seu a Terrassa, han resultat beneficiaris dels ajuts, amb un total de 490.000 euros dels 2,95 milions que ha atorgat el programa. Entre aquests, hi ha tres empreses terrassenques: Rosich y Puigdengolas, seleccionada en la primera convocatòria, i Finsa-Job Group i Dúctel, en la segona.
In Transit ha estat liderat per la valenciana ATEVAL i Tèxtils.CAT hi ha participat com a soci. Mitjançant finançament en cascada, assessorament especialitzat i oportunitats de “networking”, ha permès augmentar les capacitats d’innovació de les empreses i enfortir la seva relació amb l’ecosistema empresarial europeu.
Les iniciatives dels socis de Tèxtils.CAT s’han centrat en els reptes més crítics de la indústria, concretament la gestió de residus complexos (com la revalorització de fibres tècniques de vestits de bombers, llana de baixa qualitat o retalls multicolors), la millora de l’eficiència energètica mitjançant la digitalització de processos com la filatura, i el desenvolupament de productes de seguretat avançats per a nous reptes, com els incendis de vehicles elèctrics. Solucions que optimitzen processos de producció i obren noves vies de mercat transversals.