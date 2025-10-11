Dexeus Dona: atenció millorada

Reconeixement Cecot a la transformació digital en el sector serveis
Dexeus Dona ha estat reconegut amb un guardó que posa en valor els projectes tecnològics que han revolucionat l’experiència de les pacients i l’eficiència dels professionals.
Segons Domènec Far, el seu director de Tecnologia i Transformació Digital, aquest premi “representa molt més que un reconeixement: confirma que anem en la direcció correcta i posa en valor l’estratègia de transformació digital centrada a humanitzar la tecnologia”. L’objectiu principal d’aquest centre privat de salut de la dona ha estat sempre millorar tant l’experiència de les pacients com les condicions de treball dels professionals.
Entre les iniciatives destacades hi ha l’ús de sistemes que analitzen comentaris i opinions de les pacients, des d’enquestes fins a trucades o xarxes socials, amb intel·ligència artificial per identificar factors emocionals i punts de millora. També s’han implementat eines que transcriuen automàticament les visites mèdiques a la història clínica, alleugerint la càrrega administrativa i potenciant la relació metge-pacient.
El laboratori de reproducció assistida ha estat un dels àmbits amb més impacte. La doctora Montse Boada explica que la incorporació d’incubadors amb time-lapse i programari d’IA permet seguir el desenvolupament dels embrions en temps real i sense treure’ls del cultiu, establir rànquings de probabilitat d’èxit i estandarditzar processos. Això accelera l’avaluació i garanteix més precisió, alhora que deixa més temps als embriòlegs per informar i acompanyar les pacients, millorant l’experiència global de la reproducció assistida.
Altres projectes inclouen un sistema “one-stop clinic” –que concentra proves i consultes en un sol dia– i la transmissió en “streaming” d’ecografies per a la família de la pacient o qui ella cregui oportú.
Tots els projectes passen per una oficina de transformació digital, amb representació de tots els col·lectius de Dexeus Dona. També es fa formació als professionals per a l’adopció de les noves tecnologies.
Per a Domènec Far i Montse Boada, aquest reconeixement valida una estratègia on la tecnologia no només accelera processos, sinó que humanitza l’atenció a la pacient i facilita la feina dels professionals sanitaris.