Empreses que fan avançar el país

La Cecot celebrarà el pròxim dilluns, 13 d’octubre, la 30a edició de la Nit de l’Empresa, que tindrà lloc al Teatre Principal de Terrassa, amb l’acte institucional, i als jardins de la patronal, amb un còctel relacional. La cita reunirà més de 700 representants del món empresarial, econòmic i institucional, i comptarà amb la participació del president de la Generalitat, Salvador Illa, que clourà la cerimònia de lliurament dels Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial 2025.
Enguany, els membres del jurat han seleccionat les empreses guanyadores entre les 28 candidatures presentades. En la categoria d’eficiència energètica i sostenibilitat, el guardó ha estat per a Piera Ecocerámica. El premi a la transformació digital en el sector indústria reconeix Siverus SL, mentre que en el sector serveis ha estat reconeguda Dexeus Dona.
El guardó al comerç innovador és per a GrandesZapatos, i el premi a la millor jove iniciativa empresarial, promogut pel Cercle Cecot de Joves Empresaris, ha recaigut en Lumiris Spectral Solutions. La 10a edició del Reconeixement CaixaBank a la pime responsable reconeix l’EAP Sardenya SLP, mentre que el 8è Premi Vítaly Empresa Saludable ha distingit Silgan Dyspensing Systems Barcelona per les seves polítiques de prevenció i salut laboral.
A més, en la categoria d’impuls a l’associacionisme empresarial, fora de concurs, s’ha reconegut la tasca del Gremi de Ferreteria de Catalunya i de la Unió de Botiguers de Reus.
Amb el Reconeixement a la Personalitat, el comitè executiu de la Cecot ha volgut distingir Cristóbal Colón Palasí, fundador i president d’honor de La Fageda.
Durant l’acte també es reconeixerà la trajectòria de quatre empreses i entitats associades centenàries: GuinotPrunera (120 anys), Coma y Ribas, S.L. (101 anys), Vicente Torns SAU (101 anys) i l’Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida (100 anys).
Enguany, sota el lema “Comunitat · Interacció · Creixement | ADN Cecot”, l’esdeveniment commemora tres dècades de reconeixements a les empreses, entitats i persones que destaquen pel seu progrés, innovació i compromís amb la societat.