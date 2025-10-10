Tres dècades de compromís, vitalitat i progrés

Informació sobre l’esdeveniment
On? Al Teatre Principal de Terrassa, on se celebrarà l’acte institucional i de lliurament dels premis, i als jardins de la Cecot, on tindrà lloc un còctel relacional.
Quan? Dilluns 13 d’octubre. Està previst que l’acte comenci puntualment a les 19 hores. Les portes s’obriran a les 18 hores.
La Nit de l’Empresa i els Reconeixements Cecot al Progrés Empresarial arriben enguany a la 30a edició, una fita històrica que reafirma aquesta trobada com un símbol de vitalitat i col·laboració per al teixit econòmic català. Durant tres dècades, l’acte ha reconegut empreses i professionals que contribueixen al progrés econòmic i social del país, alhora que ha servit de punt de trobada i reflexió.
L’any 1995, el Diari de Terrassa titulava: “Premios al esfuerzo: La patronal terrassense convierte su ‘Nit de l’Empresari’ en un acto masivo de reafirmación empresarial”. Aquella primera edició, celebrada al pavelló municipal de Viladecavalls, va distingir empreses, empresaris i entitats com Cirsa, Norgren Martonair, Gratesa, Ramon Guinjoan i la Universitat Politècnica de Catalunya. El format inicial combinava sopar i reconeixements en un ambient pensat per afavorir la trobada i la relació entre empresaris i representants institucionals.
L’impulsor d’aquella primera Nit va ser Eusebi Cima, president de la Cecot entre el 1988 i el 2005. Segons recorda, la idea va néixer per fer “pinya, fer associacionisme” i oferir un espai lúdic on els empresaris poguessin trobar-se i presentar les seves reivindicacions. “Vam intentar fer-ho d’una manera agradable, i vam posar els reconeixements com a incentiu perquè els empresaris treballessin durant l’any per millorar en innovació, productivitat, medi ambient i altres àmbits”, explica.
L’expresident de la Cecot destaca que de la Nit “han sortit molts projectes empresarials nous. L’acte ofereix un ambient relacional molt important per a gent que forma part del mateix sector o de sectors complementaris. És gent que potser no es veuen durant tot l’any, i a la Nit xerren i d’aquí neixen moltes coses. S’aprèn i és molt positiu per a tothom”, subratlla.
Cima detalla que des d’un inici la Cecot ha treballat per comptar, en aquest esdeveniment, amb la presència de representants amb capacitat d’influència, principalment polítics i també dirigents empresarials. I recorda un dels moments més destacats de la dècada dels 2000: “Vam aconseguir que dos presidents que mai havien compartit la presidència d’un acte, Aznar i Pujol, vinguessin junts a Terrassa”.
Amb els anys, la Nit de l’Empresa ha anat evolucionant sense perdre la seva essència. “En el llenguatge actual de la Cecot, el concepte comunitat es reflecteix molt sovint, però la idea i la base ha sigut sempre aquesta. I la Nit és el dia més important de l’any en què podem fer comunitat presencial”, indica Antoni Abad, president de la Cecot entre el 2005 i el 2022. Abad subratlla que un acte com aquest permet reunir totes les empreses, gremis i administracions i posar en valor el paper de l’empresariat en la societat. A més, assenyala que serveix per reconèixer el teixit empresarial català, principalment format per mitjanes i petites empreses, que sovint no reben la mateixa visibilitat que les grans corporacions, i “esperonar-les a créixer i a guanyar dimensió”.
Adaptació
Al llarg dels anys, la Nit de l’Empresa ha anat canviant d’emplaçament i ha modificat lleugerament la seva estructura. El 2014, coincidint amb la vintena edició, l’acte es va celebrar al Palau de Congressos de Catalunya amb un format renovat que combinava auditori i còctel relacional. Ara tot això és molt més dinàmic, és molt més relacional”, sosté Abad, que assenyala també l’entrada en escena d’espais com el jardí de la seu de la Cecot, que permet fomentar trobades més personals i efectives: “Fer comunitat és poder traslladar aquest contacte i presencialitat”.
Abans, la Nit de l’Empresa era la Nit de l’Empresari, però ara fa dos anys, l’organització multisectorial va aprovar un canvi de nom amb el propòsit d’adaptar-lo “amb la realitat que representa la Cecot i amb qui interactua, que són els diferents grups interns de persones que, liderades per un empresari o empresària, conformen una empresa”.“No tenim millor instrument de progrés que fer empresa. I fer empresa vol dir progrés de les persones, perquè, al final, l’empresa és una comunitat de persones”, destaca Abad, apuntant cap a una mirada més inclusiva que posa el focus en les persones que fan possible el desenvolupament empresarial.
Al llarg de tres dècades, cada edició de la Nit de l’Empresa ha tingut una temàtica pròpia que reflecteix els reptes i les oportunitats del moment: des del creixement empresarial, l’ocupació i la prevenció, passant per temes com la innovació, la sostenibilitat, la globalització, el talent o la transformació digital, fins a les darreres edicions que han abordat la neutralitat en carboni, la intel·ligència artificial o la generació de confiança, compromís empresarial i la reforma de l’administració. Enguany, la 30a edició vol recordar l’ADN que caracteritza la Cecot: la comunitat que s’hi construeix, la interacció que fomenta i el creixement que inspira.
L’actual president de l’entitat, Xavier Panés, assenyala que arribar a la trentena edició “és un signe de vitalitat. El fet que hi continuïn participant gremis, socis i empreses demostra que la feina que fem té sentit i és útil per al teixit empresarial i la societat en general”. “Mirant l’auditori veus empresaris, professionals, autònoms i representants d’associacions, de gremis, de patronals, que mostren que aquesta comunitat està viva. Les empreses són persones i la Nit és posar-les en valor”, afegeix. En aquest sentit, els Reconeixements al Progrés Cecot Empresarial són, segons Panés, “la concreció d’aquesta vitalitat: en distingim uns quants per fer visibles els valors i la feina de molts”.
Avui, la cita es projecta cap al futur amb l’objectiu de mantenir-se rellevant per a les noves generacions. “El gran repte és garantir la continuïtat”, afirma Panés. “Això només és possible si som capaços de transmetre el valor de la implicació a la gent jove i fer-los veure que la societat civil es construeix participant-hi”, conclou.