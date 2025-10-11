Piera Ecocerámica: l’energia del canvi

Reconeixement Cecot a l'eficiència energètica i la sostenibilitat
Rebre el Reconeixement Cecot a l’Eficiència Energètica i Sostenibilitat és, per a Piera Ecocerámica, molt més que un premi: és la confirmació d’un camí encetat fa més de dues dècades per transformar un procés industrial tradicional en un model de producció respectuós amb el medi ambient. “És una empenta per continuar mirant en la direcció del progrés i la sostenibilitat”, explica Lluís Pinardel, director general de l’empresa.
El projecte va començar l’any 2001, quan Piera Ecocerámica es va aliar amb CESPA, l’empresa que gestionava l’abocador de Can Mata, per aprofitar el biogàs generat pel seu procés natural. Després de dos anys de recerca i proves i un projecte en què van acabar participant altres empreses, el 2003 Piera Ecocerámica va iniciar la substitució progressiva del gas natural pel biogàs, un repte tècnic que va exigir dissenyar nous cremadors capaços d’utilitzar ambdós combustibles i comprovar que el resultat final del producte no es veiés alterat. “La incògnita era saber si el biogàs afectaria el color de la ceràmica, però vam comprovar que no hi havia cap afectació”, recorda Pinardel, que reconeix que “econòmicament, la inversió que va suposar el projecte es va amortitzar abans del que teníem previst”.
Avui, l’empresa funciona amb un 85% de biogàs i un 15% de gas natural, una fita que ha permès reduir un 43,58% les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Aquesta evolució ha estat possible gràcies a la bona gestió de l’abocador per part, primer, de CESPA i, després, de PreZero i a la voluntat de la companyia de fer del biogàs el seu combustible principal.
Sensibilitat mediambiental
En un sector tradicional com el de la ceràmica, Piera Ecocerámica ha demostrat que ser sostenible també pot ser competitiu: “L’energia provinent del biogàs ens surt més barata que el gas natural i computa com a neutre en emissions de CO2. A més, els últims anys hem detectat una major sensibilitat mediambiental per part dels nostres clients, que cada dia més valoren aquest factor”, assegura Pinardel.
Piera Ecocerámica és avui un exemple que eficiència energètica i sostenibilitat són inversions de futur. “Hi ha moltes accions, grans o petites, que poden millorar l’impacte ambiental i revertir en beneficis empresarials”, conclou Pinardel.