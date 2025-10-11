GrandesZapatos: calçat amb propòsit

Reconeixement Cecot al comerç innovador
GrandesZapatos, el projecte de calçat de talles grans liderat pel terrassenc Roger Estruch, és un negoci que va néixer d’una necessitat personal. La idea va sorgir del mateix Roger, que des de jove trobava complicat accedir a calçat diferent i amb estil en talles grans. “No es tracta només de trobar un 48, sinó de poder triar un producte amb personalitat”, explica Estruch. A partir d’aquesta necessitat, el projecte va començar el 2011 com una activitat en línia complementària a la seva feina habitual i la de la seva difunta parella. Un catàleg petit, però amb diferenciació, i una infraestructura familiar van marcar els primers passos del negoci.
La pèrdua de la sòcia fundadora va accelerar la professionalització del projecte, fent que en Roger assumís un rol més directiu, més estratègic. A partir del 2014, GrandesZapatos va començar a ampliar l’equip, fins a arribar a les set persones que són ara, que gestionen tot el procés internament: compres, fotografies, xarxes socials i atenció al client, garantint proximitat i coherència amb la filosofia del negoci.
Un dels trets diferencials de l’empresa és la combinació de servei tradicional i innovació digital. Cada comanda es prepara amb cura i detalls personalitzats, incloent-hi missatges i petits dolços, per mantenir l’atenció pròxima que caracteritza el comerç de barri dins del món comerç electrònic.
La companyia ha aconseguit equilibrar la venda en línia amb una botiga física al Born, oberta el 2021, per a aquells clients que vulguin veure les sabates in situ, però prioritzant el canal digital com a nucli del negoci.
Internacionalització
GrandesZapatos ha expandit el seu mercat més enllà de les fronteres espanyoles, amb webs específiques per a França, Portugal i Itàlia, i enviaments a tot el món, havent assolit ja un 50% de vendes nacionals i un 50% internacionals, convertir-se en un referent al sud d’Europa pel que fa a la venda de calçat de talles grans. “El següent pas és ampliar mercats, però sempre d’una forma pausada orgànica i sense voler córrer més del compte”, reconeix Estruch.
El seu projecte exemplifica com detectar un nínxol de mercat, combinar innovació i proximitat és un model ben vàlid perquè un petit negoci acabi sent un èxit.