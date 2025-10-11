Siverus: seguretat intel·ligent

Reconeixement Cecot a la transformació digital en el sector indústria
L’origen de Siverus SL, amb seu a Vallirana, combina la casualitat amb la vocació. El seu director de tecnologia i cofundador, Juanfe Cifuentes, va patir un accident de moto que el va portar a fer rehabilitació a una mútua laboral. Allà va conviure amb treballadors que havien patit lesions greus a la feina —amputacions, atrapaments, caigudes—, una experiència que el va marcar profundament i li va fer plantejar-se una pregunta aparentment senzilla: com pot ser que encara hi hagi accidents d’aquest tipus?
Paral·lelament a aquella vivència, Cifuentes va coincidir amb els qui serien els seus socis, que estaven desenvolupant un projecte sobre “cascos intel·ligents”. I així va néixer Siverus, una empresa l’activitat principal de la qual se centra a verificar l’ús correcte dels equips de protecció individual (EPI) –cascs, guants, armilles, botes, etc.– en feines de risc.
Els productes de Siverus —un accessori que es col·loca a l’EPI–, fabricats a Granollers, incorporen sensòrica i tecnologia de radar pròpia, així com tecnologies IoT (Internet de les Coses), per detectar si un EPI està ben posat, si un treballador està a punt de patir un cop de calor, s’apropa massa a una màquina que el podria atropellar o està a punt d’entrar en una sala perillosa i l’avisa en temps real. També detecta caigudes i és capaç d’avisar “per tu” en aquests casos. A més, tota la informació es registra mitjançant cadena de blocs, creant una traçabilitat segura i inalterable dels esdeveniments.
La seva aposta per la transformació digital no només ha convertit un EPI convencional en un dispositiu connectat, sinó que també ha transformat la gestió de la seguretat industrial. Les dades recollides permeten generar informes, identificar patrons de risc i millorar la formació dels equips. El resultat és tangible: les empreses que utilitzen la tecnologia de Siverus han aconseguit incrementar fins al 98% l’ús correcte dels EPI. “La funció principal del projecte és el ‘feedback’, és educar”, diu Cifuentes.
Després d’haver superat la fase de recerca de finançament i certificació del producte i d’haver estat accelerada per Telefónica a través de Wayra i haver participat en projectes d’INCIBE, Siverus es troba ara en una fase de creixement i captació de clients “per ajudar a més persones”.