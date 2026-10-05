Drons i habitacions per a estudiants: dues iniciatives vinculades a Terrassa entren al programa de "deep tech" de la UPC

Dues iniciatives vinculades a Terrassa han estat seleccionades per a la quarta edició del Next Frontier Founders (NFF), el programa de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) que acompanya empreses de base tecnològica en el seu camí cap al mercat i la inversió. Durbec Aero i Lupo Rooms són dues de les dotze empreses participants enguany, vuit de les quals són empreses emergents i quatre, empreses derivades de la comunitat UPC.
Les dues tenen vinculació amb l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (Eseiaat) i amb el programa Emprèn UPC Terrassa. Durbec Aero, amb seu a Terrassa mateix, està impulsada per un equip de cinc enginyers que han cursat els estudis de grau a l’Eseiaat. Quatre d’ells estudien actualment un màster al mateix centre. L’empresa treballa en una plataforma per gestionar els vols de drons en espais aeris restringits de manera legal i segura.
Lupo Rooms, per la seva banda, ha estat fundada per Carles Vilumara, també titulat per la UPC a l’Eseiaat. Amb seu a Sant Cugat, ha desenvolupat una plataforma adreçada a estudiants que marxen d’Erasmus i que facilita la cerca, reserva i gestió del lloguer d’habitacions a diverses ciutats europees.
El programa Next Frontier Founders, impulsat per la UPC amb el suport de Fractus en el marc del Fractus-UPC Deep Tech Hub, va començar la seva quarta edició el passat 2 d’octubre i s’allargarà fins al març del 2027. L’objectiu és ajudar les empreses participants a concretar la seva proposta empresarial i avançar en aspectes com el finançament, la propietat intel·lectual, la legislació i la comunicació.
Els participants rebran formació pràctica i mentories i participaran en dues jornades de "networking". Una d’elles, l’Ask Me Anything, se celebrarà al novembre en el marc del Barcelona Deep Tech Summit i permetrà als emprenedors contactar amb directius d’empreses i institucions. L’altra serà una jornada de "matchmaking" al Campus Diagonal Nord de la UPC, amb entrevistes amb organitzacions i potencials inversors.
El programa culminarà amb la possibilitat de presentar els projectes a la UPC Pitching Session del 4 de març de 2027, en el marc del 4YFN, o de tenir presència a l’UPC Startup Corner d’aquesta fira d’emprenedoria tecnològica vinculada al Mobile World Congress.
Trenta-nou empreses en tres edicions
El programa arriba a la quarta edició després d’haver treballat amb 39 empreses en les tres anteriors. Segons les dades de la UPC, 11 d’aquestes empreses han generat una o més patents en àmbits com l’energia, els dispositius mèdics, les tecnologies climàtiques, la robòtica, les tecnologies agroalimentàries i l’automoció.
En conjunt, les empreses participants han aconseguit 36,5 milions d’euros de finançament públic i privat i han contribuït a crear més de 130 llocs de treball.