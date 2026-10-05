La Cecot celebra la unificació dels calendaris de Verifactu i la factura electrònica

La implantació de les noves obligacions vinculades als sistemes informàtics de facturació, conegudes com a Verifactu, s’endarrereix fins al 6 d’octubre del 2028. La Cecot valora positivament que Hisenda hagi concretat el calendari d’implantació i que n’hagi coordinat els terminis amb els de la factura electrònica obligatòria. Per a l’organització empresarial, la concreció dels terminis aporta seguretat jurídica a les empreses, els autònoms i els proveïdors tecnològics, que disposen ara d’un horitzó definit per planificar les adaptacions necessàries.
La Cecot havia reclamat recentment al Ministeri d’Hisenda que aclarís els terminis de Verifactu davant la incertesa sobre el calendari definitiu. Segons l’entitat, aquesta situació dificultava que empreses i desenvolupadors de programari poguessin prendre decisions sobre inversions i processos d’adaptació.
Un dels aspectes que la patronal considera més rellevants és que el calendari de Verifactu quedi alineat amb el de la factura electrònica obligatòria per a empreses i professionals amb un volum de negoci superior als 8 milions d’euros. La Cecot considera que coordinar les dues obligacions permetrà evitar processos d’adaptació separats i facilitarà la planificació dels canvis tecnològics i organitzatius.
"Valorem molt positivament que finalment es defineixi un calendari clar i coherent. Les empreses necessiten certeses per poder planificar les seves inversions i els seus processos d’adaptació", assenyala Enric Rius, assessor financer i fiscal de la Cecot. Rius afegeix que també és encertat haver unificat els calendaris perquè, segons defensa, no té sentit carregar les empreses amb obligacions administratives innecessàries o duplicades.
La patronal defensa que el procés de digitalització de la facturació avanci amb una major simplificació administrativa, evitant duplicitats i desplegaments successius que puguin generar costos addicionals, especialment per a les pimes i els autònoms.
Així, considera igualment positiu que l’Agència Tributària treballi en una convergència dels àmbits d’aplicació i dels aspectes tècnics de les diferents normatives vinculades a la digitalització de la facturació. L’entitat considera que aquesta coordinació pot facilitar el compliment de les obligacions i reduir la complexitat reguladora.