Buoh porta a la BNEW la seva IA per acostar els productes financers als clients

L'empresa emergent Buoh, creada pels terrassencs Ivan Vaquero i Kaloyan Tzankov, participarà la setmana vinent, del 5 al 7 d’octubre a la Barcelona New Economy Week (BNEW), que se celebrarà a DFactory Barcelona. Formarà part del Startup Innovation Hub, l’espai que reunirà més d’un centenar d'empreses emergents, i ha estat seleccionada, a més, entre les cinc finalistes del vertical d’Intel·ligència Artificial (IA) candidates al Premi a la Millor Startup BNEW 2026, juntament amb Timbal, Naios, Automassist i Fluent Mobility.
Buoh presentarà així el projecte que està desenvolupant en un dels principals espais de trobada entre empreses emergents, inversors i companyies vinculades a la nova economia. La "start-up" també participarà el 7 d’octubre en el BNEW Pitch d’IA, en què les empreses seleccionades tindran cinc minuts per exposar els seus projectes davant d’una audiència formada per empreses internacionals, inversors, potencials clients i entitats de capital risc.
L'empresa emergent fundada per Vaquero i Tzankov desenvolupa una tecnologia d’intel·ligència artificial aplicada al sector financer. La seva proposta busca ajudar les entitats a adaptar els seus productes i serveis a les necessitats de cada client, facilitant alhora que els usuaris entenguin millor les opcions financeres que tenen al seu abast.
La participació al BNEW permetrà a Buoh presentar el projecte davant d’un públic especialitzat i establir contactes amb empreses i inversors. L’Startup Innovation Hub disposarà durant els tres dies de l’esdeveniment d’espais de networking i reunions B2B.
La setena edició de la BNEW comptarà amb 270 ponents, 50 sessions i més de 50 activitats experiencials, amb vuit àmbits temàtics: IA, agroalimentació, ciència, gaming, aviació i espai, talent, salut i energia.