Els mercats repunten

Donant una ullada als mercats, podem veure que els inversors sembla que tornen a mirar amb més bons ulls la tecnologia, com a base de la innovació i de la continuació del creixement i optimització mundial. Tant és així que segueix una certa rotació des d’actius estratègics tant de memòria, energia, materials com després, cap a les grans companyies dels principals índexs, i que aglutinen la inversió en la IA.
Els resultats tornen a marcar el camí dels inversors, que apuntalen de nou les grans tecnològiques i algunes vinculades a la IA, com són els fabricants i dissenyadors de memòria, donant una treva a altres sectors com l’energia i infraestructures. Sembla que els inversors pensen que els EUA segueix al capdavant del creixement mundial, malgrat les incongruències que s’estan produint amb l’actual govern. Aquesta insensibilitat a la pujada de tipus poder ve donada perquè s’està valorant més l’increment dels rendiments actuals i futurs, especialment en les companyies menys endeutades, que sí que han sofert baixades significatives.
Moltes d’aquestes companyies, que dies enrere varen corregir, avui dia estan a PER molt raonables, i per això tornen a atraure a nous inversors, com es el cas de Meta o Alphabet. Aquesta rotació, ajuda a mantenir la continuïtat del cicle, i es concentra la inversió de nou en la innovació, i molt especialment, en la IA. Ja fa uns mesos, que el mercat està fortament concentrat. Els fluxos de diners de liquiditat dels inversors està anant cap a aquesta migració, sense deixar d’estar en el mercat de renda variable.
Malgrat això, també, està havent-hi força moviment en les criptomonedes, en l’or, i en una migració de la renda fixa del mig i llarg termini, al curt termini especialment en el món dels fons d’inversió. L’or que es manté entre 4200 i 4500 dòlars l’unça Troi. De la mateixa manera, la pujada dels tipus dels bancs centrals ha fet caure el valor de la renda fixa a mitjà i llarg termini, i per tant per protegir-se cal migrar els fons d’inversió cap a fons monetaris o de molt curta durada, davant l’escenari de noves pujades, ja que sembla que la inflació continuarà pujant mentre el petroli estigui descontrolat.