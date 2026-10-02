Terrassa tanca el setembre amb 128 aturats menys

L'atur ha baixat aquest setembre a Terrassa. Segons les dades de l'Observatori del Treball i Model Productiu, la ciutat ha tancat el mes amb 11.508 persones sense feina, 128 menys que a l'agost, quan n'hi havia 11.636. Això representa un descens intermensual de l'1,1%. La disminució arriba després de dos mesos consecutius de repunt. Al juliol, l'atur havia crescut en 277 persones (+2,53%) i a l'agost ho havia fet en 417 (+3,72%).
En comparació amb el setembre de l'any passat, la situació és més favorable. Terrassa compta ara amb 195 persones aturades menys que fa dotze mesos, quan el nombre de desocupats era de 11.703. La reducció interanual és, per tant, de l'1,7%.
La taxa d'atur registral de la ciutat se situa en el 9,9%.
Al conjunt del Vallès Occidental, l'evolució del setembre també ha estat positiva. La comarca ha tancat el mes amb 42.094 persones aturades, 423 menys que a l'agost, quan n'hi havia 42.517. En termes percentuals, aixó representa una disminució de l'1%.
El descens, però, ha estat menys intens que el registrat el setembre de l'any passat, quan l'atur va caure un 2,3%. Tot i això, la comarca manté una situació més favorable que fa un any: ara hi ha 184 persones desocupades menys que el setembre del 2025, fet que suposa una reducció interanual del 0,4%. La taxa d'atur registral provisional del Vallès Occidental es manté al voltant del 8,8%.
La baixada de l'atur ha estat generalitzada al territori. En aquest sentit, la desocupació s'ha reduït en 18 dels 23 municipis de la comarca, s'ha mantingut estable a Gallifa i ha augmentat en quatre: Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Matadepera i Rubí.
En termes absoluts, Terrassa encapçala el descens amb 128 persones aturades menys, seguida de Sant Cugat del Vallès (-97), Cerdanyola del Vallès (-55) i Sabadell (-35). Pel que fa a les variacions relatives, les disminucions més destacades corresponen a Viladecavalls (-6,8%), Sant Cugat (-4%), Sant Quirze del Vallès (-3,6%), Castellbisbal (-2,9%), Vacarisses (-2,6%), Palau-solità i Plegamans (-2,5%), Cerdanyola (-2,5%) i Polinyà (-2%).
L'evolució al conjunt de Catalunya ha estat, en canvi, diferent de la de Terrassa i el Vallès Occidental. L'atur ha augmentat un 0,2% al setembre, en contrast amb el que ha estat habitual en aquest mes des del 2023. En total, Catalunya ha tancat el període amb 330.072 persones aturades, 604 més que a l'agost.
Per sexe, l’augment de l’atur s’explica completament per l’increment registrat entre els
homes (+1,8%), ja que entre les dones disminueix (-1%). En termes absoluts, això es
tradueix en 2.551 homes més i 1.947 dones menys en situació d’atur. També destaca l'augment entre els menors de 25 anys, amb un increment del 16% (+3.306), mentre que l'atur entre les persones de 25 anys o més ha baixat un 0,9% (-2.702).
En termes interanuals, però, el comportament és menys favorable. Catalunya encadena dos mesos de creixement de l’atur i accelera l’increment fins al 2,5%, amb 8.000 persones desocupades més que el setembre de l’any passat.
L’augment mensual de la desocupació catalana es concentra especialment entre les persones sense ocupació anterior, amb un increment del 14,2%. Entre els grans sectors, l’atur creix en l’agricultura i, molt lleugerament, en la construcció, mentre que disminueix en els serveis i la indústria.