Obrir portes dels mercats internacionals

El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha exposat aquest divendres a la Cambra de Comerç de Terrassa l’estratègia del Govern per afavorir la internacionalització de les empreses catalanes. Ha assegurat que el seu departament treballa conjuntament amb el d’Empresa i Treball per “obrir portes” i facilitar l’accés als mercats internacionals.
El conseller ha dit que aquesta actuació constitueix una primera fase, que posteriorment hauria de tenir més especialització per part d’ACCIÓ en col·laboració amb les cambres. Entre les línies de treball que ha assenyalat hi ha l’Agenda Brussel·les, orientada a propiciar la influència catalana i de les seves empreses, així com l’extensió d’aquesta estratègia als mercats asiàtics. Duch ha expressat també la voluntat d’estendre-la ara a Llatinoamèrica.
En aquest marc, ha informat de la voluntat d’ampliar de 21 a 24 les oficines de la Generalitat arreu del món i de propiciar Fòrums Catalans a totes aquestes delegacions.
Les propostes s'han posat sobre la taula en una trobada celebrada aquest divendres al migdia a la Cambra de Comerç de Terrassa, en el marc d’un dinar relacional amb representants del teixit empresarial de la demarcació. El conseller ha estat rebut pel president de l’entitat, Ramon Talamàs, ha visitat les instal·lacions i ha signat el llibre d’honor de la Cambra.
La trobada estava relacionada amb la X Jornada d’Internacionalització de la Cambra, celebrada el passat 14 de maig a l’Auditori Grífols de Sant Cugat. Duch no va poder concloure aquella jornada perquè va haver d’acompanyar el president de la Generalitat, Salvador Illa, en el seu viatge a Califòrnia. Aquest divendres, per tant, ha reprès els principals continguts que s’hi havien abordat davant una representació del món econòmic.
Jaume Duch, conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat
El debat ha girat al voltant de les diferents visions sobre el futur econòmic i geopolític d’Europa i el món, el paper dels equips d’internacionalització dins les empreses, les claus per exportar amb èxit i les estratègies per obrir mercats internacionals. També s'ha abordat la gestió de les relacions de proximitat amb clients globals.
La trobada ha comptat amb la participació del president de la Cambra de Sabadell i de la Comissió d’Internacionalització del Consell General de Cambres de Catalunya, Ramon Alberich, que ha exposat l’activitat internacional de les cambres. També hi han assistit diversos ponents de la jornada del maig, entre ells l’exconseller Ramon Tremosa, l’enginyer i expert en estratègies empresarials i polítiques Xavier Roig, i representants del Grup Circutor, Syntegon Telstar Technologies i Uriach.
Canadà, Regne Unit i Àfrica, altres focus
En l’àmbit geopolític, Duch també ha assenyalat alguns espais que considera rellevants per a les relacions comercials. El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat ha destacat les potencialitats d’incrementar les relacions comercials amb el Canadà i ha fet referència al viratge que està fent el nou primer ministre anglès per recuperar les relacions amb Europa. Pel que fa a l’Àfrica, ha defensat més proactivitat per enfortir la seva economia local i evitar fortes onades d’immigració. Aquestes qüestions han completat el debat mantingut amb els representants empresarials reunits ahir a la Cambra de Comerç de Terrassa.