El govern espanyol proposa apujar l’SMI un 3,1% el 2026, sense tributació en l’IRPF

El govern espanyol ha proposat a la Mesa del Diàleg Social apujar el salari mínim interprofessional (SMI) un 3,1%. Així ho ha explicat el secretari d’Estat de Treball, Joaquín Pérez Rey, en una compareixença. Aquest augment implicaria incrementar el sou mínim en 37 euros bruts mensuals per a 14 pagues fins a situar-lo en els 1.221 euros mensuals. Ara l’SMI és de 1.184 euros.
La proposta coincideix amb una de les dues opcions plantejades pel comitè d’experts que assessora el govern central sobre l’SMI, que havia suggerit per a aquest any un augment del 3,1% si el salari mínim continuava sense tributar en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) o del 4,7% si passava a tributar.
En aquest sentit, Pérez Rey ha explicat que la proposta de Treball exclouria els treballadors que cobren l’SMI de tributar. Segons ha dit, la mesura està “consensuada” amb Hisenda tot i que haurà de ser el ministeri de María Jesús Montero el que determini amb quin “mecanisme” es fa. De totes maneres, ha apuntat que es podria seguir el mateix que l’any passat.
Pel que fa a les negociacions amb sindicats i patronals, Pérez Rey ha assegurat que havien estat positives. “El clima de la Mesa ha estat molt constructiu, amb tots els agents, inclosa la patronal”, ha afirmat el número dos de Treball. La proposta de la CEOE és augmentar l’SMI en un 1,5%. Per la seva banda, els sindicats reclamaven un 7,5% d’increment. En tot cas, Pérez Rey ha assenyalat que “confia” que la patronal pugui acceptar la proposta del 3,1% perquè també s’ha plantejat la possibilitat de “relaxar les regles d’indexació de l’SMI en els contractes públics”.
Un “marc vàlid” per negociar
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo, considera que la proposta dels experts d’incrementar un 3,1% l’SMI aquest 2026 és un “marc vàlid”. “Estem en la negociació i la discussió amb els agents socials, però el marc que proposen els experts en el seu informe d’un creixement del 3,1% amb exempció de tributació és un marc vàlid, a parer meu, perquè és capaç de compaginar el manteniment del poder adquisitiu i, a més, que els seus perceptors no perdin ritme respecte al creixement de l’economia i del salari mitjà”, ha remarcat en la roda de premsa posterior al primer Consell de Ministres de l’any.
Preguntat pel compromís assumit pel Ministeri de Treball d’estudiar al costat d’altres ministeris una reforma de les regles de desindexació en els contractes públics perquè aquests puguin recollir les pujades de l’SMI, Cuerpo no ha volgut entrar en aquesta matèria i s'ha limitat a recordar el marc proposat pels experts que assessoren el Govern en matèria de salari mínim.
El nou SMI, un cop aprovat, seria retroactiu a l’1 de gener.