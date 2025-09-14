Eines digitals d’informació borsària

L’estudi de la situació econòmica i de l’evolució de les diferents companyies que formen part dels mercats mundials, ens ha obligat, als inversors, a consultar multitud de pàgines web d’informació econòmica, que complementin a les que ja tenim disponibles en els nostres bancs o entitats financeres mitjanceres, com és Renta 4 Banc, per a poder aprofundir en alguns aspectes tant globals com particulars, que ens semblem interessants a l’hora d’invertir.
Així, per aprofundir en les dades fonamentals de les companyies, tant nacionals com internacionals, podem fer servir pàgines web com les de Yahoo.finance, o Investing.com. I si volem més informació sobre les notícies i particularitats de les empreses podem endinsar-nos en la pàgina MarketScreener, que, junt amb la pàgina TIKR, ens ajudarà a esbrinar de forma fàcil i eficient quines companyies són millors per a invertir, establint així estratègies d’inversió sòlides i específiques. Si volem, a més, afegir la intel·ligència artificial en aquesta discriminació, es pot usar StockCircle, que ens ajudarà a crear una estratègia i la seva simulació.
Per conèixer els moviments dels grans inversors, grans gurus de les finances, tenim accés a la pàgina SmartInsider, on podem trobar els moviments de les carteres de polítics i directius, que acostumen a tenir informació privilegiada. I per repassar les carteres dels grans fons i inversors, amb un patrimoni de més de 100 milions de dòlars, tenim la pàgina DataRoma, que permetrà veure els moviments de més volum del mercat.
Per a estratègies d’anàlisi tècnica podem usar FinViz, on se sistematitza l’estudi tècnic de valors i amb l’ajuda de gràfics podem veure els moments òptims d’inversió, així com tenir un resum dels valors que més es mouen diàriament als EUA.
Amb el suport d’aquestes eines web esperem que els inversors estiguin més ben informats de la situació del mercat, i dels inputs que els mouen, i puguin abordar les seves inversions amb més confiança, seguretat i encert.