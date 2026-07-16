El 86% de les empreses assessorades per HelpEmpresa continuen actives cinc anys després

Diners

El servei de la Cecot ha acompanyat més de 1.450 empreses catalanes des de la seva posada en marxa el 2021 per prevenir situacions de dificultat empresarial, insolvència o tancament. El 42% ha augmentat la seva facturació anual i un 43% l’ha conservat estable

  • Fotografia de grup amb representants de HelpEmpresa i el conseller d’Empresa i Treball a l’empresa Difasa -

ARA A PORTADA

Publicat el 16 de juliol de 2026 a les 17:36

El servei HelpEmpresa, impulsat per la Cecot amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, ha assessorat més de 1.450 empreses i autònoms catalans des de la posada en marxa l’any 2021. Cinc anys després, presenta un balanç positiu: el 86% de les empreses que han rebut acompanyament continuen en funcionament.

Les dades s'han presentat aquest dijous durant l’acte de commemoració del cinquè aniversari, celebrat a les instal·lacions a l’Ametlla del Vallès de Difasa, empresa participant del programa. 

L’informe d’indicadors demostra que el 42% de les empreses assessorades han incrementat la facturació i un altre 43% l’han mantinguda estable. En conjunt, doncs, el 85% no han vist reduïda la seva activitat econòmica després de passar pel servei. Pel que fa a l’ocupació, el 72% de les empreses han mantingut la plantilla i un 14% l’han ampliada.

A més, set de cada deu empreses han introduït canvis rellevants en el negoci, com ara el llançament de nous productes, l’obertura de nous mercats o millores en la gestió interna. Tot i que la meitat de les empreses arribaven al servei declarant-se en dificultats, el 93% acaben incorporades a itineraris orientats al creixement i la consolidació i només un 5% opta per tancar.

El president de la Cecot, Xavier Panés, ha assegurat que aquests resultats “demostren que actuar a temps marca la diferència i que prevenir és molt més eficaç que reaccionar quan els problemes ja són estructurals”. Segons Panés, el programa contribueix a “protegir activitat econòmica, ocupació i coneixement” i ajuda les empreses a prendre decisions “amb més criteri” davant contextos d’incertesa.

Els reptes més freqüents

L’estudi també identifica quines són les principals preocupacions de les petites empreses catalanes. La manca de liquiditat i finançament concentra el 18% de les demandes d’assessorament, seguida de la indefinició estratègica (17%) i de les dificultats per incrementar les vendes i captar nous clients (16%). El perfil dels usuaris confirma, a més, que el servei s’adreça principalment al segment majoritari del teixit productiu català: el 70% són autònoms i la meitat corresponen a microempreses d’entre un i nou treballadors.

A diferència d’altres mecanismes de suport empresarial, HelpEmpresa intervé abans que les dificultats esdevinguin estructurals. El servei parteix d’una diagnosi integral de cada empresa i defineix un itinerari personalitzat en àmbits com l’estratègia, les finances, el màrqueting, la digitalització o l’organització empresarial, amb l’objectiu d’anticipar riscos i facilitar la presa de decisions. El programa adapta a Catalunya la metodologia d’alerta primerenca impulsada per la xarxa europea Early Warning Europe, orientada a detectar problemes empresarials abans que derivin en situacions d’insolvència o tancament. 

Durant l’acte, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha afirmat que “la millor política empresarial és aquella que ajuda les empreses abans que les dificultats es converteixin en una crisi” i va defensar el programa com un exemple de la col·laboració entre l’administració i els agents econòmics per reforçar la viabilitat de les pimes.

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