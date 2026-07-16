El 86% de les empreses assessorades per HelpEmpresa continuen actives cinc anys després

El servei HelpEmpresa, impulsat per la Cecot amb el suport del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, ha assessorat més de 1.450 empreses i autònoms catalans des de la posada en marxa l’any 2021. Cinc anys després, presenta un balanç positiu: el 86% de les empreses que han rebut acompanyament continuen en funcionament.
Les dades s'han presentat aquest dijous durant l’acte de commemoració del cinquè aniversari, celebrat a les instal·lacions a l’Ametlla del Vallès de Difasa, empresa participant del programa.
L’informe d’indicadors demostra que el 42% de les empreses assessorades han incrementat la facturació i un altre 43% l’han mantinguda estable. En conjunt, doncs, el 85% no han vist reduïda la seva activitat econòmica després de passar pel servei. Pel que fa a l’ocupació, el 72% de les empreses han mantingut la plantilla i un 14% l’han ampliada.
A més, set de cada deu empreses han introduït canvis rellevants en el negoci, com ara el llançament de nous productes, l’obertura de nous mercats o millores en la gestió interna. Tot i que la meitat de les empreses arribaven al servei declarant-se en dificultats, el 93% acaben incorporades a itineraris orientats al creixement i la consolidació i només un 5% opta per tancar.
El president de la Cecot, Xavier Panés, ha assegurat que aquests resultats “demostren que actuar a temps marca la diferència i que prevenir és molt més eficaç que reaccionar quan els problemes ja són estructurals”. Segons Panés, el programa contribueix a “protegir activitat econòmica, ocupació i coneixement” i ajuda les empreses a prendre decisions “amb més criteri” davant contextos d’incertesa.
Els reptes més freqüents
L’estudi també identifica quines són les principals preocupacions de les petites empreses catalanes. La manca de liquiditat i finançament concentra el 18% de les demandes d’assessorament, seguida de la indefinició estratègica (17%) i de les dificultats per incrementar les vendes i captar nous clients (16%). El perfil dels usuaris confirma, a més, que el servei s’adreça principalment al segment majoritari del teixit productiu català: el 70% són autònoms i la meitat corresponen a microempreses d’entre un i nou treballadors.
A diferència d’altres mecanismes de suport empresarial, HelpEmpresa intervé abans que les dificultats esdevinguin estructurals. El servei parteix d’una diagnosi integral de cada empresa i defineix un itinerari personalitzat en àmbits com l’estratègia, les finances, el màrqueting, la digitalització o l’organització empresarial, amb l’objectiu d’anticipar riscos i facilitar la presa de decisions. El programa adapta a Catalunya la metodologia d’alerta primerenca impulsada per la xarxa europea Early Warning Europe, orientada a detectar problemes empresarials abans que derivin en situacions d’insolvència o tancament.
Durant l’acte, el conseller d’Empresa i Treball, Miquel Sàmper, ha afirmat que “la millor política empresarial és aquella que ajuda les empreses abans que les dificultats es converteixin en una crisi” i va defensar el programa com un exemple de la col·laboració entre l’administració i els agents econòmics per reforçar la viabilitat de les pimes.