El BBVA ajustarà l’opa pel dividend del Sabadell

Nou moviment en el procés de l’opa del BBVA al Banc Sabadell. L’entitat d’origen sabadellenc repartirà aquest divendres, 29 d'agost, 370 milions d’euros de dividend entre els accionistes, operació que obligarà al BBVA a ajustar el preu de la seva oferta d’adquisició. Aquesta adaptació és automàtica i està recollida en el document de l’opa.
Aquest divendres, el Sabadell repartirà un dividend de 0,07 euros per acció a compte dels resultats de 2025. En total, té previst repartir uns 370,1 milions d’euros entre els seus accionistes, la qual cosa suposa un 37% dels beneficis obtinguts fins al primer semestre, de 975 milions d’euros. Aquest pagament ordinari s’inclou en el pla de remuneració a l’accionista per al període 2025-2027 que el banc va presentar a finals de juliol com un full de ruta en solitari enfront de l’anunciada opa que el BBVA vol llançar. En total, el Sabadell preveu repartir uns 6.300 milions d’euros fins a 2027, una xifra equivalent a més del 40% de la seva capitalització actual a la borsa.
Aquests 6.300 milions, que es distribuiran mitjançant dividends en efectiu i recompres d’accions, inclou la distribució del 60% dels beneficis aconseguits en el període, el repartiment de tot el capital que excedeixi del 13% i un dividend extraordinari de 2.500 milions d’euros per la venda de TSB, subjectes totes dues accions (el repartiment de dividend extraordinari i la venda) a aprovació dels accionistes.
Per al 2025, el banc planeja repartir 1.300 milions d’euros amb càrrec a l’exercici actual mitjançant dividends en efectiu i recompra d’accions. Al primer dividend a compte, pagable demà, s’uniran altres dos ordinaris, segons preveu el Sabadell seguint la política de remuneració aprovada en l’última junta d’accionistes: un el 29 de desembre i un altre a abonar entre març i abril de 2026. A això s’unirà el repartiment de l’excés de capital. Per als dos següents exercicis, 2026 i 2027, el Sabadell estima que remunerarà als seus accionistes amb almenys 2.500 milions d’euros.
Paral·lelament, l’entitat dedicarà un total de 1.002 milions d’euros a programes de recompra d’accions, dels quals ha executat fins al moment un 85%. Aquest programa, segons explica l’entitat, té com a objectiu reduir el capital social de la institució mitjançant l’amortització de les accions pròpies recomprades, la qual cosa fa que “cada accionista sigui propietari d’un percentatge major del banc i, per tant, tingui dret a percebre una part superior dels beneficis”.
Ajust automàtic
Aquest pagament també obligarà el BBVA a ajustar de nou el preu que vol oferir en la seva opa per Sabadell. Així, el bescanvi passarà a ser d’una acció de nova emissió de BBVA i un pagament en efectiu de 0,70 euros per acció a canvi de 5,5483 accions de Sabadell. Fins ara, el nombre de títols del banc vallesà era de 5,3456.
Es tracta d’un ajust automàtic previst en l’anunci de l’opa que el BBVA va realitzar al maig del 2024. Segons estableix aquell document, els dividends del Sabadell suposaran un canvi en el bescanvi d’accions, mentre que els dividends del BBVA suposaran afegir un pagament en efectiu d’igual import. Amb aquesta és ja la tercera vegada que el preu de l’oferta s’ha adaptat des que es conegués la intenció de BBVA de llançar l’operació d’adquisició.