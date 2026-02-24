Iman eleva un 17% la facturació el 2025 fins als 593 milions d'euros

El grup terrassenc Iman, especialitzat a oferir serveis de treball temporal, subcontractació, selecció especialitzada, formació i solucions tecnològiques avançades, s'acosta als 600 milions d'euros de volum de negoci. La companyia presidida per Jaume Capdevila ha finalitzat l'exercici 2025 amb una facturació consolidada de 593 milions d'euros a Espanya i Portugal.
L'empresa amb seu al barri del segle XX ha registrat un increment interanual del 17%, un ritme de creixement lleugerament superior al que va registrar el 2024, quan va assolir una xifra de negoci agregada de 508 milions d'euros, un 16% més que el 2023.
En un comunicat, el mateix grup assegura que el tancament del 2025 confirma l'evolució positiva del grup i reforça el seu paper com a companyia de referència en la gestió integral de persones. L'empresa detalla que el creixement ha estat avalat pel bon comportament de les seves principals línies de negoci. Tot i que no detalla les xifres exactes de facturació de cadascuna, destaca l'augment a doble dígit de diverses d'elles. Així, especifica que l’àrea de recursos humans va experimentar un avanç del 15%, mantenint-se com un dels pilars fonamentals de l’activitat. El negoci de "facilities" va ser el que va mostrar un major dinamisme, amb un creixement del 22%, en un context marcat per l’augment de l’externalització de serveis, "fet que posa de manifest l’aposta del grup per aquest sector i la confiança dels clients", diuen. Per la seva banda, l’àrea d’"outsourcing" o subcontractació també va créixer un 15%, impulsada per la necessitat de solucions especialitzades i flexibles cada vegada més sol·licitades pels clients.
A més de les seves principals línies de negoci, des de grup destaquen l’evolució del centre especial de treball Diswork, enfocat a serveis de manipulació amb personal amb discapacitat, així com el paper "fonamental" de la seva Fundació IMANCorp, "que juga un paper clau en l’àmbit de la diversitat i la inclusió social" i que li ha valgut el reconeixement amb el Premi Optum a l’Organització Benèfica o Sense Ànim de Lucre als European Diversity Awards, celebrats a Londres el passat mes de novembre de 2025.
Des de la direcció del grup assenyalen que “aquests resultats reflecteixen la fortalesa del nostre model, basat en el coneixement profund del mercat laboral, la proximitat al client i la capacitat d’adaptar-nos a un entorn econòmic canviant”. I afegeixen: “Continuem creixent de
manera sostenible, apostant per la innovació i el talent com a eixos estratègics”.
De cara al futur, Iman assegura afrontar els pròxims exercicis amb l’objectiu de continuar ampliant capacitats, consolidar el seu lideratge i acompanyar les empreses en els processos de transformació que estan redefinint el mercat laboral.