Moventis designa Jordi Castells com a nou director general

L'empresa de mobilitat vallesana Moventis ha nomenat Jordi Castells nou director general. La divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, amb seu a Sant Cugat del Vallès, ha fet l'anunci coincidint amb la jornada anual del grup.
Castells substitueix Juan Giménez, que passa a exercir el càrrec d'assessor de direcció i del consell d'administració, càrrec que afronta amb "la mateixa il·lusió per seguir aportant" després d'una etapa de més de tres dècades lligada al creixement i consolidació del grup des de la direcció, ha afirmat.
Castells és enginyer de camins i enginyer industrial per la UPC. Va començar a l'empresa vallesana el 2009 i ha evolucionat a través de posicions de responsabilitat en operacions, desenvolupament de negoci i direcció general de diverses companyies del grup. Castells, com a country manager, va pilotar el desplegament i la consolidació de Moventis a l'Aràbia Saudita. El nou director reconeix que el repte és "créixer amb excel·lència operativa, innovació i focus en el client", i considera que el projecte al país del Pròxim Orient és una "peça estratègica".
Giménez es va incorporar a Moventis el 1991 com a gerent de l'operador de Transports Ciutat Comtal (TCC) i després va assumir la direcció general de Moventis en la seva divisió regular, abans de dirigir el grup totalment. El dirigent ha reconegut en un comunicat que actualment el grup és una organització "sòlida i diversificada". Durant la seva etapa, ha vist com l'empresa ha passat de ser "un grup amb pocs treballadors" fins a l'empresa que és avui.
Canvis en l'estructura operativa
El nomenament de Castells com a nou director general de Moventis implica altres moviments en l'àmbit directiu. L'empresa ha incorporat Ian Livesey, procedent de TUI, per dirigir les divisions B2B i B2C, substituint Castells, a més de Josep Prat, que se suma com a director d'agències en una posició de nova creació i Víctor Martí Pierre, que assumeix la direcció financera.
Ramon Palau continuarà com a gerent a Espanya, Gregory Carmona a França i Jorge Azevedo a Portugal, mentre que Elena Aguarta s'ocuparà dels assumptes regulatoris; Júlia Farré, de desenvolupament de negoci i Sandra Llunell, d'experiència del consumidor.
En l'estructura operativa, Christian Busquets assumeix la gerència de Moventis Sarfa, Enric Fauste amplia funcions al capdavant de Moventis Casas, Borja Trapote dirigirà Moventis Llobregat i Júlia Gilavert continuarà a Moventis Illes.