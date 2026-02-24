Leitat debuta a SICUR 2026 amb focus en certificació i assaigs

Leitat ha iniciat aquesta setmana la seva participació en fires sectorials. El centre tecnològic terrassenc pren part per primera vegada a SICUR 2026, el Saló Internacional de la Seguretat, que se celebra a IFEMA Madrid del 24 al 27 de febrer. El centre tecnològic terrassenc s'ubica a l’estand 6A27 (Pavelló 6), on presenta els seus serveis especialitzats en assaigs de laboratori i certificació per al sector de la seguretat.
En un entorn cada vegada més exigent des del punt de vista normatiu, la validació tècnica i la certificació independent són elements clau per garantir la seguretat de productes i equips, defensen des de Leitat, que acompanya empreses i entitats com a soci tecnològic i que a SICUR 2026 posa el focus en la seva proposta basada en:
- Serveis d’assaig i testing (STA), amb més de 80.000 assaigs realitzats en els darrers deu anys, per a l’anàlisi, validació i caracterització de materials i productes conforme als requisits normatius.
- Certificació CE d’Equips de Protecció Individual (ONC), com a Organisme Notificat UE núm. 0162, amb experiència en EPI de Categoria II i III, garantint processos rigorosos, fiables i eficients.
La presència al saló permet a Leitat reforçar el seu posicionament com a soci tècnic per a fabricants, distribuïdors i empreses del sector de la seguretat que necessiten validar productes, obtenir certificacions i accedir a mercats regulats amb garanties. Alhora, suposa una oportunitat per establir nous vincles amb l’ecosistema industrial i compartir experiència, coneixement i capacitats amb professionals del sector.
Més presència terrassenca
SICUR és l’esdeveniment de referència a Espanya en l’àmbit de la seguretat integral i reuneix empreses, professionals i institucions dels sectors públic i privat per presentar les darreres solucions i tendències en seguretat física, ciberseguretat, emergències i seguretat laboral.
A més de Leitat, hi participen altres organitzacions i empreses amb seu a Terrassa com Hörmann España, que ofereix solucions avançades per a la gestió i protecció d'accessos tant per als vianants com vehiculars, i Kimaldi, que fabrica i distribueix sistemes d'alta qualitat per a la identificació automàtica i està especialitzada en tecnologies de radiofreqüència (RFID), codi QR i biometria.