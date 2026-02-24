Cecot, Generalitat i Ajuntament de Terrassa aborden les vies per reduir la burocràcia empresarial

La Cecot ha abordat aquest dimarts el debat sobre la reducció de la burocràcia i la simplificació administrativa per a les empreses. Ho ha fet en una sessió de treball organitzada per la comissió d'Indústria de la patronal que ha comptat amb la participació de Cristina Pruñonosa, gerent de l’Oficina de Gestió Empresarial (OGE) del Departament d’Empresa i Treball de la Generalitat, així com de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació de l'Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís.
L’OGE és l’instrument amb què la Generalitat articula l’acompanyament a les empreses en matèria de tràmits, projectes d’inversió i facilitació de l’activitat econòmica. Durant la sessió, Pruñonosa ha exposat les principals línies d’actuació de l’Oficina i com s’estan aplicant en el dia a dia empresarial, amb l’objectiu de fer més àgils i eficients els processos administratius.
La reunió ha servit per compartir els avenços en la simplificació de procediments i en la millora de la interlocució amb el teixit productiu. En aquest context, Meritxell Lluís ha presentat la iniciativa de l’Expedient Únic d’Obres i Activitats (EXPUN), un projecte que l’Ajuntament de Terrassa preveu implementar pròximament per simplificar els tràmits vinculats a obres i obertura d’activitats.
El nou model vol evitar duplicitats, garantir una única interlocució amb l’Administració i assegurar un seguiment més proactiu dels expedients. La sessió també ha obert un espai de diàleg amb les empreses assistents per resoldre dubtes i recollir propostes, amb la voluntat de continuar avançant cap a una administració més àgil i orientada al servei.
La setmana passada l'Ajuntament de Terrassa i l'OGE van acordar crear un grup de treball dedicat a consolidar la simplificació administrativa i facilitar l'activitat econòmica a la ciutat.