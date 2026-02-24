Eurofragance nomena Felipe Araya com a director general per a Europa, Àfrica i Turquia

La multinacional vallesana de fragàncies Eurofragance ha nomenat Felipe Araya com a nou director general per a la regió d’Europa, Àfrica i Turquia (EAT). La firma amb seu a Sant Cugat i fàbrica a Rubí ha creat aquest nou càrrec a partir del nomenament de Joan Pere Jiménez com a director executiu i de la nova direcció i objectius que ha marcat per a la companyia.
Des de l'empresa destaquen que Araya compta amb més de 20 anys d’experiència internacional en gestió, vendes i màrqueting en la indústria de la perfumeria fina, la bellesa i el luxe. Des de la seva incorporació a Eurofragance el març del 2025 com a director de vendes per a EAT, "ha tingut un paper clau en l’impuls del creixement del negoci, l’expansió de l’activitat comercial i el reforç de les relacions amb els clients de la regió".
Araya és llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per la Universitat de Barcelona i va completar el Programa Executiu PDG a IESE Business School i el Programa Executiu DIBEX a ISDI Business School. La seva trajectòria inclou càrrecs sènior en el sector de la bellesa i la perfumeria, amb rols de direcció a Perris Group i Angelini Beauty. Abans d’unir-se a Eurofragance, va ser director global de vendes i màrqueting i director executiu adjunt a Unicskin i Luxmetique.
El càrrec recentment creat de director general d’EAT té com a objectiu consolidar el lideratge regional d’Eurofragance, reforçar la proximitat amb els clients i donar suport a l’estratègia de la companyia a llarg termini. “Estic agraït per la confiança que han dipositat en mi l’equip directiu i la família fundadora d’Eurofragance per liderar EAT”, afirma Araya. I afegeix: “Assumeixo aquest repte amb una visió clara: enfortir les relacions amb els clients i reforçar el posicionament d’Eurofragance”.
“En Felipe ha estat fonamental en el reforç de la nostra presència comercial a Europa, Àfrica i Turquia. Ha ampliat les nostres aliances en retail, ha donat suport a clients clau i ha encapçalat el desenvolupament de vendes a la regió. La seva visió estratègica, el seu lideratge centrat en les persones i la seva capacitat per mobilitzar equips i recursos continuaran aportant valor als nostres clients i impulsaran la regió d’EAT cap a la seva propera fase de creixement”, comenta el CEO d’Eurofragance, Joan Pere Jiménez.