El BBVA es reunirà amb accionistes del Banc Sabadell a Terrassa per informar sobre l'opa

Terrassa acollirà el pròxim dimecres 17 de setembre una trobada informativa organitzada pel BBVA, adreçada als accionistes del Banc Sabadell amb l’objectiu d’explicar els detalls de l’oferta pública d’adquisició (OPA) llançada per l’entitat i resoldre dubtes sobre el procés de bescanvi. La sessió tindrà lloc a les 18.00 hores a LaFACT – Factoria Cultural de Terrassa (Rambla d’Ègara, 340, accés pel carrer Torres García, s/n).
L’acte forma part d’un conjunt de sessions presencials i virtuals que BBVA durà a terme aquest setembre en més d’una desena de localitats de Catalunya, la Comunitat Valenciana, el País Basc, Madrid i Astúries, territoris amb una alta concentració d’accionistes del Banc Sabadell.
L’objectiu d’aquestes trobades, assenyala l'entitat d'origen basc, és oferir informació clara i transparent sobre els termes de l’oferta i facilitar que els accionistes puguin prendre una decisió informada. Durant la sessió, els representants del BBVA faran una presentació estructurada en diversos blocs: una visió general sobre la posició del BBVA en el sector financer global, una explicació detallada de l’operació i les seves implicacions, i una part pràctica on s’explicaran les diferents vies per adherir-se al bescanvi.
A més, els assistents rebran informació sobre les eines disponibles per seguir tot el procés, com ara la pàgina web corporativa, com el servei de subscripció de novetats, la web corporativa, la xarxa d'oficines del BBVA o el telèfon d'atenció de l'opa.
Com a cloenda, la sessió inclourà una ronda oberta de preguntes i respostes per resoldre dubtes en directe.
Per assistir a la trobada de Terrassa és imprescindible inscriure’s prèviament a través del formulari que es pot trobar al web www.bbva.com/es/bbva-opa-sabadell/. Addicionalment, els accionistes podran apuntar-se a través del telèfon específic de l'opa 800 080 032.
A banda de la sessió prevista a Terrassa, BBVA també visitarà altres ciutats catalanes com Barcelona (15 de setembre), Sabadell (16 de setembre), Girona (22 de setembre) i Lleida (23 de setembre). Paral·lelament, s’han programat quatre sessions virtuals els dies 12, 19 i 26 de setembre, i 3 d’octubre.