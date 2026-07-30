El BBVA obté un benefici net de 6.051 milions d'euros el primer semestre, un 11,1% més

El BBVA va obtenir un benefici net atribuït de 6.051 milions d'euros durant el primer semestre del 2026, un 11,1% més que en el mateix període de l'any passat. Es tracta del primer cop que l'entitat supera la barrera dels 6.000 milions de guanys en un semestre, impulsada pel creixement dels ingressos recurrents i el dinamisme de l'activitat creditícia.
Segons els resultats comunicats aquest dijous, el marge d'interessos va créixer un 20,3%, fins als 15.164 milions d'euros, mentre que les comissions netes van augmentar un 14%, fins als 4.572 milions. En conjunt, els ingressos totals es van elevar un 17,3%, fins als 21.159 milions, i la rendibilitat sobre el capital tangible (ROTE) va arribar al 22,2%.
El conseller delegat del BBVA, Onur Genç, ha qualificat els resultats d'"excel·lents" i ha destacat que la cartera de préstecs del grup ha crescut més d'un 60% des de finals del 2020, una evolució que, segons ha afirmat, situa l'entitat com el banc amb més creixement d'Europa.
Per mercats, Mèxic va continuar sent el principal contribuent als resultats, amb un benefici de 2.979 milions d'euros, un 15,8% més que un any abans. A Espanya, el banc va obtenir un resultat de 2.172 milions, un 2,3% superior al del primer semestre del 2025, amb un augment del 7,4% de la inversió creditícia, impulsada principalment pels préstecs a empreses i el crèdit al consum.
Pel que fa exclusivament al segon trimestre, el BBVA va registrar un benefici de 3.062 milions d'euros, un 11,4% més que entre abril i juny de l'any passat. En aquest període, els ingressos totals van créixer un 20,6%, fins als 10.506 milions, mentre que el marge d'interessos va avançar un 22,8%, fins als 7.627 milions.
Paral·lelament, l'entitat ha anunciat un nou programa extraordinari de recompra d'accions per un import màxim de 2.000 milions d'euros. El primer tram, de 1.000 milions, començarà a executar-se el 5 d'agost.