Fluidra eleva un 7% el benefici net ajustat, fins als 175 milions

Fluidra va tancar el primer semestre del 2026 amb un benefici net ajustat de 175 milions d'euros, un 7% més a tipus de canvi constants que en el mateix període de l'any passat. La multinacional del sector de la piscina i el wellness, amb seu a Sant Cugat del Vallès, també va incrementar les vendes un 5%, fins als 1.258 milions d'euros, impulsada pel creixement del negoci, una gestió disciplinada dels costos i una forta generació de caixa.
Segons la informació remesa aquest dijous, l'ebitda ajustat es va situar en 321 milions d'euros, un 6% més a moneda constant, amb un marge del 25,5%, en línia amb el del primer semestre del 2025. La ràtio de deute net sobre ebitda es va reduir fins a 2,2 vegades.
La companyia va registrar creixement en totes les regions on opera, amb un augment de les vendes del 5% a Europa, del 4% a l'Amèrica del Nord i del 3% a la resta de mercats, sempre a tipus de canvi i perímetre constants.
En paral·lel als resultats, Fluidra continua executant la seva estratègia de creixement. A finals de juliol va signar un acord per adquirir la francesa Hydrapro, especialitzada en productes per al tractament de l'aigua de piscines i spas i amb una facturació anual d'uns 30 milions d'euros. L'operació, pendent de les autoritzacions habituals, es preveu completar el gener del 2027. La companyia també espera tancar durant el tercer trimestre la compra de Riaan Pool Group, que reforçarà la seva presència a Sud-àfrica.
La multinacional també ha anunciat un programa de recompra d'accions per un import de 40 milions d'euros, una operació que considera una forma atractiva de destinar capital als nivells actuals de cotització i que, assegura, reflecteix la confiança en el valor del negoci.
De cara a la resta de l'any, Fluidra manté les previsions anunciades al mercat i espera augmentar les vendes entre un 3% i un 7% a tipus de canvi constants, amb un marge d'ebitda ajustat d'entre el 23,3% i el 24,3% i un creixement del benefici net ajustat per acció d'entre el 4% i el 13%. El president executiu de la companyia, Eloi Planes, assegura que el grup ha crescut "per sobre del mercat" malgrat un entorn macroeconòmic canviant i reafirma l'aposta per continuar invertint per reforçar el negoci a llarg termini.