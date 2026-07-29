La contractació laboral creix prop d'un 8% a Terrassa en el primer semestre

La contractació laboral va anar a l'alça a Terrassa durant la primera meitat del 2026. Entre els mesos de gener i juny es van formalitzar 28.960 contractes, un 7,94% més que en el mateix període del 2025. Es tracta del volum més elevat dels últims anys, per sobre fins i tot dels 28.235 contractes registrats durant el primer semestre del 2022, com recull l'informe sobre l'evolució del mercat de treball a Terrassa del Servei d'Estudis i Observatori de la Ciutat corresponent al segon trimestre de 2026.
L'increment va ser especialment intens entre les dones. Elles van formalitzar 15.161 contractes, un 9,78% més que un any abans, mentre que entre els homes en van registrar 13.799, amb un augment del 5,98%. Això suposa 1.362 contractes més per a dones que per a homes. Tot i aquest major volum de contractació, la temporalitat continua sent més elevada entre les treballadores: el 65,02% dels seus contractes van ser temporals, davant del 46,48% en el cas dels homes.
Per edats, el col·lectiu de 30 a 44 anys continua concentrant el major nombre de contractes, amb 7.953, el 27,46% del total. Tanmateix, els increments interanuals més destacats corresponen als més joves. Els contractes a menors de 20 anys van créixer un 11,95%, fins als 3.625, mentre que els de la franja de 20 a 24 anys ho van fer un 11,21%, fins als 6.457. També van augmentar les contractacions entre els joves de 25 a 29 anys (+8,69%), les persones de 45 anys o més (+7,48%) i el col·lectiu de 30 a 44 anys (+3,83%).
Pel que fa a la tipologia dels contractes, els temporals són majoritaris. Entre gener i juny se'n van formalitzar 16.360, un 8,60% més que en el mateix període del 2025, mentre que els indefinits van arribar als 12.433, amb un increment del 6,63%. Dins de la contractació indefinida, la modalitat més habitual va ser l'ordinària a temps indefinit (11.680 contractes), seguida de les conversions de contractes temporals en indefinits (699). Entre els temporals, els eventuals per circumstàncies de la producció van ser els més nombrosos (9.846), seguits dels d'interinitat (5.772).
També destaca l'evolució dels contractes de formació, que van passar de 105 durant el primer semestre del 2025 a 167 enguany, un increment del 59,05%. D'aquests, 111 corresponen a contractes de formació i 56 a contractes de pràctiques.