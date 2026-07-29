Les feines amb més ofertes als serveis d'ocupació del Vallès Occidental: així queda el top 10

Una de cada deu ofertes, el 10,1% per ser exactes, que les empreses del Vallès Occidental han fet arribat als Serveis Locals d’Ocupació (SLO) de la comarca durant el primer semestre del 2026 anaven adreçades a personal de neteja per a entorns professionals, és a dir, oficines, hotels i altres establiments similars. Així es desprèn de la llista de “Les 10 ocupacions més demandades a la comarca”, que la Diputació de Barcelona publica amb l’objectiu d’orientar les persones que busquen feina o una nova oportunitat laboral.
Els administratius amb tasques d’atenció al públic ocupen la segona posició de la classificació, amb un 9,3% dels anuncis de vacants. Completen el podi els peons de les indústries manufactureres, amb un 7,4% de les ofertes. En quarta posició trobem els peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (5%), mentre que el cinquè lloc és per al personal per a la venda a botigues i magatzems (2,6%).
Els altres perfils que han ofert més oportunitats laborals al Vallès Occidental durant la primera meitat de l’any han estat, amb un 2,1%, el de monitors/es d’activitats recreatives i d’entreteniment; empleats/des de comptabilitat, i conductors/es amb salari per a automòbils, taxis i furgonetes. Lleugerament per darrere queden les ofertes per a recepcionistes (no inclou hotels), amb un 1,8%, i altres empleats/des administratius sense tasques d’atenció al públic (1,7%).
La taxa d’inserció és del 22,6%
Segons l’última edició de l’Infoxaloc, els Serveis Locals d’Ocupació de la comarca han gestionat 1.512 ofertes entre el gener i el juny. En aquest període, les oficines del Vallès Occidental han atès 7.969 persones que buscaven feina o un canvi laboral, i a 1.952 empreses. Un total de 1.801 persones han trobat feina i s’han aconseguit 2.083 insercions laborals (algunes persones han trobat més d’una ocupació). Així doncs, la taxa d’inserció assolida ha estat del 22,6%, la segona més alta de les comarques de Barcelona en el primer semestre de l’any, indica la Diputació.
A tota la província, la xarxa de SLO ha gestionat un total de 6.680 ofertes i ha aconseguit 13.472 insercions laborals. Les diverses oficines han atès 10.191 empreses (un 72,7% de les quals es dediquen al comerç) i 59.183 persones, de les quals 11.458 han trobat feina, amb una taxa d’inserció del 19,4%.
En aquest cas, un 8,7% de les ofertes anava adreçat a administratius amb tasques d’atenció al públic i un 8,6% a personal de neteja d’oficines, hotels i altres establiments similars. Entre els perfils més sol·licitats també hi havia peons de les indústries manufactureres (4,8%), venedors/es per a botigues i magatzems (4,1%), i peons del transport de mercaderies i descarregadors/es (4%).