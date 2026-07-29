Terrassa redueix un 21% els beneficiaris de la renda garantida, fins als 4.226 el 2025

A Terrassa hi ha poc més de 4.200 beneficiaris de la renda garantida de ciutadania (RGC), prestació econòmica catalana que poden rebre aquelles persones o famílies que no disposen de recursos o els que tenen són insuficients per cobrir les necessitats bàsiques.
Segons l'estadística de rendes d'inserció social publicada aquesta setmana per l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), durant l'any 2025 es van abonar una mitjana mensual de 1.867 ajuts en concepte d'RGC a la ciutat, amb una suma anual de 16.878.565 euros. La mitjana mensual de beneficiaris –entesos com les persones que formen part de la unitat familiar de la persona a favor de la qual s'aprova la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania– va ser de 4.226 i la prestació mitjana al mes de desembre, de 691 euros.
Respecte de l'any anterior, s'aprecia una disminució del 17,02% en el nombre de prestacions, que el 2024 eren 2.250, i d'un 20,88% en la xifra de beneficiaris, que eren 5.341. Segons l'Idescat, aquesta reducció en el nombre d'expedients i persones és fruit de l'increment dels ingressos de les unitats familiars, de l'extinció de les prestacions en el marc de les revisions biennals dels expedients de renda garantida i de la tendència favorable del mercat laboral, que fa sortir de la prestació les persones que s'ocupen a temps complet.
Pel que fa al volum econòmic, hi ha un descens del 14,52% respecte de l'any anterior, quan l'import anual va ser de 19.745.979 euros. Ara bé, si només agafem de referència la prestació mitjana a desembre, s'observa un petit increment del 2,07%, passant de 677 a 691 euros.
El nombre mitjà de prestacions i l'import anual del 2025 són els tercers més baixos la sèrie històrica, que comença el 2018, després que la renda garantida de ciutadania (RGC) substituís l'antiga renda mínima d'inserció (RMI). Només trobem per sota els anys 2018, amb 1.472 ajuts i 13.979.177 euros, i el 2019, amb 1.576 i 14.588.915. Quant a la xifra de beneficiaris, tan sols va ser inferior el 2018, amb 4.089.
Pel que fa a la prestació mitjana al mes de desembre, la del 2025 és la quarta més alta o la cinquena més baixa, depèn de com es miri, situant-se els anys 2018, 2019 i 2020 per sobre i entre el 2021 i el 2024 per sota.
A Catalunya, la disminució en el nombre de prestacions i de volum econòmic entre el 2024 i el 2025 va ser menor que a Terrassa amb un 13,10% i un 9,62%, respectivament. L'ajut mitjà al desembre també va quedar per sota, amb 569 euros. Al Vallès Occidental, les prestacions es van reduir un 16,56% i l'import anual un 14,12%. La pensió mitjana al desembre va ser de 675 euros.