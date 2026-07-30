La multinacional terrassenca del joc i l'oci Cirsa va obtenir un benefici net de 94,7 milions d'euros durant el primer semestre del 2026, un 84,9% més que en el mateix període de l'any passat. Segons la informació remesa aquest dijous a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), els ingressos operatius nets van créixer un 8,6%, fins als 1.260 milions d'euros, mentre que l'ebitda va augmentar un 8,4%, fins als 396,2 milions. La companyia atribueix la millora del resultat, principalment, a la reducció dels costos financers, que van caure un 34%, i a l'increment del benefici operatiu.
Pel que fa exclusivament al segon trimestre, Cirsa va registrar uns ingressos d'explotació de 637 milions d'euros, un 10,1% més que entre abril i juny del 2025, i un benefici operatiu de 202 milions, un 8,3% superior. Segons destaca la mateixa firma en un comunicat, es tracta de la primera vegada que el grup supera la barrera dels 200 milions de benefici operatiu en un trimestre i li permet encadenar 72 trimestres consecutius de creixement d'aquest indicador. La multinacional preveu, a més, tancar el 2026 a la part alta de les previsions comunicades als mercats.
En el conjunt del semestre, totes les unitats de negoci van registrar una evolució positiva. La divisió de Slots Espanya va destacar amb un increment dels ingressos del 12,1%, gràcies al programa de renovació de màquines i a una millora de la productivitat, malgrat que el parc instal·lat es va mantenir estable. El negoci de joc en línia i apostes esportives va elevar els ingressos operatius nets un 14,9%, fins als 303,2 milions d'euros, mentre que la divisió de casinos va facturar 524,6 milions, un 10,2% més que un any abans.
Quant a l'activitat desenvolupada entre abril i juny, la companyia destaca la remodelació de cinc casinos, entre els quals el Casino Majestic de Panamà, l'ampliació de sis sales de joc a Catalunya i Andalusia i la incorporació de més de 700 noves màquines recreatives dins dels programes de renovació i substitució del parc.
La divisió de joc en línia i apostes esportives va assolir màxims històrics d'usuaris actius i de captació durant el segon trimestre. La companyia també assenyala que la primera fase de la Copa del Món de futbol va contribuir a impulsar l'activitat comercial.
Cirsa també assegura que manté el full de ruta de creixement, combinant l'expansió orgànica amb adquisicions. En aquest sentit, destaca les operacions tancades recentment a Portugal i al Paraguai, que espera que contribueixin positivament als resultats dels pròxims trimestres.