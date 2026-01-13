El BBVA preveu generar 49.000 milions de capital fins el 2028 per créixer i remunerar a l'accionista

El president del BBVA, Carlos Torres, ha avançat aquest dimarts que el banc preveu generar 49.000 milions d'euros de capital de "màxima qualitat" entre el 2025 i el 2028, destinats a finançar el creixement orgànic i la remuneració a l'accionista.
En una entrevista publicada a la web corporativa del BBVA, Torres ha fet balanç del 2025, que defineix com un any "magnífic" que situa a l'entitat en el seu "millor moment" i ha avançat les perspectives per al 2026. En concret, el president de l'entitat ha explicat que preveu generar 49.000 milions d'euros de capital de màxima qualitat (CET 1) entre el 2025 i el 2028, incloent-hi l'excés de capital a l'inici del període. D'aquesta quantitat, estima destinar 13.000 milions a finançar el creixement orgànic en els seus principals mercats i 36.000 milions a la remuneració a l'accionista.
"Tenim el ferm compromís de tornar als nostres accionistes, de manera disciplinada, tot el capital excedentari per sobre del 12%", ha afirmat Torres, que ha afegit que el rang objectiu de capital del BBVA se situa entre l'11,5% i el 12%.
En aquest sentit, el directiu ha recordat que l'entitat ha accelerat en els últims mesos del 2025 "de manera notable" la remuneració a l'accionista. Això inclou el pagament d'un dividend a compte de 1.800 milions d'euros (0,32 euros per acció, el més alt de la seva història), l'execució d'una recompra d'accions properes a 1.000 milions com a part de la remuneració ordinària a l'accionista i la posada en marxa d'un nou programa de recompra d'accions extraordinari de prop de 4.000 milions d'euros, el primer tram del qual de 1.500 milions d'euros es troba actualment en execució.
Rècord històric borsari
A més, el president del banc ha destacat durant l'entrevista que la capitalització borsària ha assolit "un rècord històric de 115.000 milions d'euros", després d'aconseguir una revalorització a Borsa del 112%, la qual cosa li ha permès assolir un retorn total a l'accionista del 124%, incloent-hi dividends.
Preguntat per les perspectives del banc per als seus mercats el 2026, i després de mencionar de manera tangencial el desenllaç de l'opa fallida sobre el Sabadell, Torres ha subratllat que espera continuar creixent en tots els països i línies de negoci.
En específic, ha comentat que a Espanya preveu un creixement superior al dels seus competidors, especialment en els segments més rendibles, com consum i empreses, mentre que a Europa espera que l'aposta digital del banc a Itàlia i Alemanya continuï guanyant tracció.
Per a Mèxic, el directiu també contempla bones perspectives, ja que preveu que el crèdit continuï creixent per sobre del PIB, impulsat per la fortalesa estructural del país i el seu baix nivell de bancarització. A més, espera avanços a Turquia gràcies a la progressiva normalització macroeconòmica, la qual cosa permetrà "una contribució més gran als resultats del grup" d'aquest negoci.
Finalment, sobre Amèrica del Sud, Torres creu que és una regió amb "bones perspectives" de creixement del sector bancari.