El grup bancari francès BPCE ha adquirit una participació equivalent al 7% del capital de Banc Sabadell i s’ha convertit en accionista estratègic de l’entitat vallesana. La inversió, que les dues parts defineixen com a "amistosa", té com a objectiu que BPCE es mantingui com a soci estable i a llarg termini del banc, amb la intenció d’incorporar un representant al seu consell d’administració.
Les dues entitats han acordat que BPCE no elevarà la seva participació per sobre del 9,9%. El nomenament del representant francès al consell estarà subjecte als tràmits de govern corporatiu i a les autoritzacions de les autoritats supervisores espanyoles i europees.
El grup francès ha manifestat el seu suport a l’estratègia i als plans de creixement de Banc Sabadell, així com al seu equip directiu. Per la seva banda, el president de Banc Sabadell, Josep Oliu, ha assenyalat que l’entrada de BPCE "reforça la fortalesa i estabilitat" de la base accionarial de l’entitat. "L'entrada de BPCE en el nostre capital ens aporta un soci amb una visió de llarg termini i una àmplia experiència, que creiem que pot complementar les nostres capacitats i ajudar-nos a aprofitar amb èxit les oportunitats que ofereix el mercat", ha afegit Marc Armengol, CEO de l'entitat vallesana.
Més enllà de l’entrada al capital, Banc Sabadell i BPCE volen explorar possibles vies de cooperació comercial. Les converses se centraran especialment en banca corporativa i d’inversió, leasing de béns d’equipament, crèdit al consum i negoci internacional de clients.
Les dues entitats preveuen concretar aquestes converses a principis del 2027, amb l’objectiu d’identificar àmbits en què la col·laboració permeti reforçar el negoci de Banc Sabadell a Espanya i, alhora, ampliar la presència europea de BPCE.
BPCE és el segon grup bancari de França i el quart de la zona euro per capital. El grup compta amb 36 milions de clients a tot el món i 110.000 empleats. Entre les seves activitats hi ha la banca de proximitat a França a través de Banque Populaire i Caisse d’Epargne, el leasing d’equipaments mitjançant BPCE Equipment Solutions, el crèdit al consum amb Oney i la banca corporativa i d’inversió a través de Natixis CIB.