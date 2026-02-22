Moviments a les tecnològiques (continuació)

Com a continuació a la setmana passada, aprofundirem en l’anàlisi de l’afectació de la IA a les empreses de programari. La IA, amb la capacitat de generar codi de programació i alhora millorar les funcions de cerca, està posant en escac i mat a una part d’aquesta indústria. Així doncs, tornem a tenir un grup d’empreses líders avui que tenen riscos baixos, riscos mitjans i riscos alts de veure’s afectades negativament per la IA.
Com a empreses de riscos baixos tenim sistemes en què la seva missió és crítica, vertebradora i amb grans barreres regulatòries que la limiten, com poden ser SAP, de préstec de programes específics de gestió, o Veeva Systems pel sector farmacèutic. Les empreses que mantenen barreres físiques i transaccionals que les fan insubstituïbles, com Cadence o Siemens, especialitzades en el disseny de semiconductors i metavers industrial, o bé Visa i Adyen, de xarxes de pagament, on la IA s’utilitza com a mètode de seguretat i conversió. Les empreses que emeten opinions regulades o les de ciberseguretat, com són S&P Global i Moody’s, qualificadores creditícies, o Crowdstrike i Palo Alto Networks, que són indispensables per a la seguretat de la mateixa IA.
Alguns exemples de risc mitjà són les empreses de compressió d’assentaments, o sigui, de gestió de dades amb gran nombre d’usuaris com Salesforce o ServiceNow, i les de desintermediació o de programari estàndard amb codi obert com Snowflake, Amadeus, Accenture i Capgemini, que hauran d’adaptar-se incorporant la IA i facturant per resultats.
Finalment, les empreses de més alt risc de pèrdua del seu posicionament actual són les que treballen amb dades públiques, simplement gràcies a interfícies específiques, que es veuran molt afectades per l’eficiència demostrada ja per la IA, com és el cas de FactSet per consulta de dades financeres, Booking Holdings en viatges, i RELX i Wolters Kluwer en la consulta de jurisprudència.
Sembla doncs que la IA ens està ajudant a separar el gra de la palla en el sector tecnològic.