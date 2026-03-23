El Gremi de la Fusta premia la restauració de les portes i finestres de l’Arxiu Tobella

La restauració de les portes i finestres de 125 anys d'antiguitat de l’Arxiu Tobella ha merescut el reconeixement Obra Sant Josep 2026 del Gremi de la Fusta. L'entitat ha valorat una intervenció que ha destacat per l’ús de materials i tècniques pròpies de l’època, així com per la complexitat tècnica dels treballs, especialment pel que fa a la curvatura modernista de les peces i el tractament manual dels vidres.
El guardó va ser lliurat divendres en el marc del 31è Sopar de Germanor del Gremi i recollit per Beta Marqués, vicepresidenta de l’Arxiu Tobella. Es va reconèixer també la tasca del fuster responsable de la restauració.
Durant l'acte, que va tenir lloc a l’Hotel Eurostars Don Candido, a Terrassa, en el marc de les festes patronals de Sant Josep, també es van lliurar els guardons de la 10a edició del Concurs de Disseny en Fusta Jordi Amat, una iniciativa impulsada pel Gremi per promoure el disseny industrial en fusta i reconèixer projectes que combinen creativitat, viabilitat tècnica i projecció professional. El certamen, que enguany ha rebut 13 candidatures, porta el nom de Jordi Amat, expresident del Gremi, com a homenatge a la seva trajectòria i contribució al sector.
El primer premi, dotat amb 1.500 euros i patrocinat per l’Ajuntament de Terrassa, va ser per al projecte “Totem”, dissenyat per Oriol Sánchez. Es tracta d’un sistema viu que reinterpreta l’espai domèstic a través de la llum i la matèria, combinant funcions de seient, il·luminació i emmagatzematge, i adaptant-se a les necessitats canviants de la vida contemporània.
El segon premi, amb una dotació de 1.000 euros i patrocinat per Finsa, va recaure en el projecte “Lux”, de Paula Terra, un sabater intel·ligent concebut per millorar la higiene i l’ordre a l’entrada de la llar mitjançant un sistema integrat d’assecat, desinfecció i desodorització del calçat.
El tercer premi, dotat amb 500 euros i patrocinat per Aragonesa de Chapas, va distingir el projecte “ReMarco”, dissenyat per Edda Júlia, que replanteja la fusta estructural com un objecte domèstic, posant en valor la seva segona vida a través d’una geometria oberta i unions visibles.
La vetllada va incloure, a més, el reconeixement Serra d’Argent a Jordi Boladeras i Antonio Solís, professionals recentment jubilats després d’una llarga trajectòria vinculada al sector de la fusta, així com una menció especial als alumnes guardonats en el 23è Concurs d’Aprenents de Fusteria.
Des del Gremi es va posar de manifest que el sector de la fusta viu un bon moment d’activitat i oportunitats, però afronta com a principal repte la manca de relleu generacional i la necessitat d’atreure nou talent qualificat, tant en l’àmbit artesanal com en el del disseny i la indústria, per garantir la continuïtat i competitivitat de l’ofici.
L’acte va comptar amb les intervencions del president del Gremi de la Fusta, Rubén Vallés; del president de la Cecot, Xavier Panés; i de la tinenta d’alcalde de Promoció Econòmica i Educació de l’Ajuntament de Terrassa, Meritxell Lluís, que van posar en valor el paper dels gremis, l’associacionisme empresarial i la necessitat de continuar impulsant l’ofici en un context marcat per la manca de professionals qualificats.