El Gremi de Pastisseria de Barcelona, amb presidència terrassenca, premiat per Pimec

El Gremi de Pastisseria de Barcelona, encapçalat pel terrassenc Miquel A. Zaguirre, de la pastisseria Zaguirre, com a president, ha estat distingit amb el Reconeixement a l’Activisme Empresarial dels 39ns Premis Pimec. El guardó es va decidir en directe durant la gala, celebrada dimecres al vespre al Palau Sant Jordi de Barcelona, mitjançant una votació telemàtica entre el públic assistent.
Zaguirre presideix el Gremi de Pastisseria de Barcelona, mentre que la pastisseria Núria de Terrassa hi té també representació a la junta directiva, amb Àngels Pujol com a secretària i Carles Carreras com a vicesecretari. L’entitat s’havia situat entre les tres finalistes d’aquesta categoria, juntament amb l’Associació Espanyola d’Empreses Especialistes en Talussos (AEEET) i l’Associació Catalana d’Empreses del Lleure, l’Educació i la Cultura (ACELLEC).
El Gremi de Pastisseria de Barcelona, que té els seus orígens l’any 1901, va arribar a la final per la seva trajectòria en la defensa, la formació, la divulgació i la dignificació de l’ofici pastisser. L’entitat treballa per impulsar la qualitat i l’excel·lència del sector i té en la seva escola un dels seus principals instruments per formar nous professionals.
Un dels reptes que afronta el sector és garantir el relleu generacional i preservar el coneixement associat a l’ofici. El gremi també impulsa iniciatives de divulgació, com el Museu de la Xocolata, orientades a apropar a la ciutadania el patrimoni gastronòmic i professional vinculat a la pastisseria.
Dos guardons més al Vallès
Els Premis Pimec també han reconegut dues empreses del Vallès Occidental. Halitta Foods, de Sant Cugat del Vallès, ha rebut el Reconeixement CaixaBank-Fundació Pimec a la Segona Oportunitat Empresarial. L’empresa importa i distribueix productes alimentaris africans prèmium amb l’objectiu d’apropar nous sabors al mercat europeu i generar un impacte social i econòmic positiu en les comunitats vinculades a la seva cadena de subministrament.
El guardó reconeix la trajectòria de la seva fundadora, Rangtiem Hoomkwap, i la seva capacitat de superació i resiliència. El projecte incorpora una vessant social amb la voluntat de generar noves oportunitats, donar visibilitat a la cultura africana a través de l’alimentació i, en el futur, acompanyar altres dones emprenedores.
L’altre premi vallesà ha estat per a Beor, empresa amb seu a Sabadell constituïda el 2009, que ha rebut el Premi a la Pime més competitiva en la categoria de petita empresa. La companyia està especialitzada en la fabricació de maquinària industrial per al sector de la panificació i desenvolupa solucions per a fleca, pizza, brioixeria, pasta fullada i masses fermentades.
Pimec ha posat en valor el creixement de Beor a través de l’especialització, la innovació i la internacionalització. L’empresa ha incrementat la facturació i la plantilla, ha incorporat tecnologia 4.0 i sistemes d’assistència remota i ha iniciat la seva expansió internacional amb la primera instal·lació a l’Índia de la línia multiproducte Gaudí. També prepara l’obertura de BEOR-USA. El guardó el va recollir el director adjunt de l’empresa, Carlos Bustamante.
La 39a edició dels Premis Pimec es va celebrar sota el lema "Créixer és futur. Fem-ho gran", amb més de 1.300 persones del món econòmic i empresarial. La gala va estar presidida pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i va reunir representants institucionals, polítics i empresarials.