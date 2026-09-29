El Banc Sabadell reforça Sant Cugat com a gran centre corporatiu

El Banc Sabadell concentrarà els seus centres corporatius de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. L’entitat reformarà durant dos anys l’edifici CBS i preveu integrar-hi a mitjà termini els professionals que actualment treballen a l’edifici de la plaça Catalunya de Sabadell, on hi ha aproximadament un miler de treballadors.
La reforma del CBS afectarà els espais interiors de l’edifici, que seran reorganitzats per adaptar-los a un model de treball més col·laboratiu, explica el banc en un comunicat. L’entitat no ha concretat encara quan es produirà el trasllat dels treballadors de Sabadell ni quin serà el futur de l’edifici de la plaça Catalunya.
El moviment forma part d’un pla de reorganització dels principals centres corporatius de Banc Sabadell, que també afecta Madrid i Alacant. L’objectiu és concentrar físicament equips que treballen en projectes relacionats i reduir els terminis de desenvolupament i execució d’aquestes iniciatives.
Un nou edifici per als projectes estratègics
A Sant Cugat, el banc construirà també un nou edifici al costat del CBS que es convertirà en el Hub de Projectes de l’entitat. Està previst que entri en funcionament el 2030 i que aculli inicitives estratègiques en àmbits com la intel·ligència artificial, la banca privada i la banca digital. Mentre no estigui construït, Banc Sabadell posarà en marxa el pròxim 13 d’octubre un hub provisional amb una dotzena de projectes estratègics.
El CEO de l’entitat, el terrassenc Marc Armengol, ha assenyalat que el nou model ha de permetre "accelerar la transformació de Banc Sabadell".
A Alacant, Banc Sabadell renovarà la seu del carrer Óscar Esplá, on actualment treballen uns 400 professionals, i hi incorporarà uns 200 treballadors del Centre de Competències Tecnològiques d’Alacant, situat a Agua Amarga. El nou centre reunirà més de 600 professionals d’àrees com tecnologia, negoci de particulars i empreses, organització i persones. El banc estudiarà posteriorment el futur dels edificis d’Agua Amarga i del carrer San Fernando, a Alacant.
A Madrid, l’entitat reordenarà els espais del centre corporatiu de Las Tablas i ampliarà les zones de col·laboració entre equips.
Amb aquests canvis, Banc Sabadell preveu concentrar a mitjà termini els seus serveis centrals en tres grans centres corporatius: Sant Cugat, Madrid i Alacant. A Catalunya, això suposarà concentrar a Sant Cugat l’activitat corporativa que actualment es reparteix entre el CBS i l’edifici de la plaça Catalunya de Sabadell.