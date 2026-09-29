El petit comerç del Vallès incorpora la intel·ligència artificial

El Vallès Occidental concentra la major representació territorial de la desena edició del programa Comerç 21, amb 13 microempreses seleccionades, el 26% del total. La comarca encapçala així la llista de territoris participants, per davant del Baix Llobregat, amb 11 negocis, i el Maresme, amb nou. En total, són 50 les empreses de comerç i serveis que participaran en aquesta nova edició de la iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i Pimec Comerç.
Sant Cugat del Vallès és el municipi vallesà amb més representació, amb quatre empreses, seguit de Castellbisbal, amb tres. Cerdanyola del Vallès i Sant Quirze del Vallès hi aporten dues empreses cadascun, mentre que Ripollet i Castellar del Vallès en tenen una cadascun.
La nova edició posa especial èmfasi en l’ús de la intel·ligència artificial aplicada als negocis. Les empreses participants rebran quatre hores de formació específica sobre ChatGPT, prompts i casos pràctics, a més d’assessorament individualitzat per aplicar aquestes eines a la prospecció de mercat, la captació de clients i les vendes.
En els propers dies, les empreses participants passaran per una primera fase de diagnosi que els servirà per identificar punts de millora. Posteriorment, rebran 6 hores d’assessorament individualitzat i 12 hores de sessions col·lectives sobre temàtiques seleccionades en funció de la necessitat. Després de definir un full de ruta amb els objectius i accions concretes que es poden dur a terme, les empreses iniciaran la fase d’execució, amb 12 hores de suport individualitzat per part d’una persona experta en l’àrea prioritàries que es volen treballar i 8 hores de sessions col·lectives.
Sis mesos després, les empreses tindran dues hores més d’assessorament per fer seguiment dels resultats. El cost del programa està valorat en 3.000 euros per empresa, però les participants n’aporten 100.
Comerç 21 ha acompanyat fins ara 423 empreses, amb impacte sobre 1.756 llocs de treball. En aquesta desena edició s’han reservat, per primera vegada, tres places per a comerç essencial, negocis que garanteixen serveis bàsics en municipis amb poca població.