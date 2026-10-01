La Cambra de Terrassa distingeix Santiago Sabatés amb l’Escut d’Or

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis de Terrassa ha concedit l’Escut d’Or a l’empresari Santiago Sabatés i Mas, vicepresident primer de l’entitat entre els anys 2019 i 2023. El president de la Cambra, Ramon Talamàs, li va imposar formalment la distinció aquest dimecres, en el plenari celebrat a la seu de l’entitat.
L’acord per concedir-li el màxim reconeixement cameral es va prendre per unanimitat el novembre del 2025. Els estatuts de la Cambra estableixen que han de passar dos anys des de la finalització de la responsabilitat d’un membre dels òrgans de govern abans de poder-li atorgar una distinció per aquesta etapa. Sabatés continua formant part actualment del Ple de la Cambra però la seva etapa com a vicepresident per a la qual se li ha atorgat la distinció va finalitzar a la tardor del 2023.
Durant el seu mandat com a vicepresident primer, Sabatés va participar en la definició de l’estratègia de l’entitat i va tenir un paper destacat en la reforma integral de la seu central, subratllen des de l'entitat. La Cambra assenyala que va impulsar la mobilització de recursos propis per abordar la remodelació de l’edifici i adaptar les instal·lacions a noves activitats i serveis per a les empreses, entre elles el Digital Impulse Hub. "Tot respectant el marc legislatiu i entorn polític, ens va animar per una projecció innovadora amatent a les necessitats del teixit empresarial i, en la mesura del que és possible, menys dependent de la tutela de l’administració, puix sempre ha valorat el model cameral anglosaxó com més adequat per implicar a les empreses en les nostres activitats", indiquen des de la corporació terrassenca.
Sabatés és el fundador i president d’Eurofragance, empresa dedicada al disseny i fabricació de fragàncies amb seu central a Sant Cugat del Vallès. Va crear la companyia el 1990, amb 25 anys, després d’haver treballat en altres empreses del sector. Actualment, l’empresa té presència en 70 països i integra persones de més de 30 nacionalitats.
L’empresari també participa en diverses empreses emergents i està vinculat a l’àmbit de l’emprenedoria. Va estudiar Ciències de la Informació a les universitats de Pamplona i Barcelona i va cursar a EADA un màster en Empresa Familiar.