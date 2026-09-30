El centre tecnològic terrassenc Leitat ha iniciat un nou projecte europeu que treballarà durant els propers 42 mesos en el desenvolupament de fertilitzants de nova generació d’origen biològic i biodegradables. La iniciativa, anomenada Releasafe, està coordinada pel centre tecnològic Aitiip, de Saragossa, i compta amb deu socis de cinc països europeus (Espanya, Portugal, Itàlia, Estònia i Països Baixos) experts en els àmbits de l’agricultura, la biotecnologia i els materials avançats. Hi participen proveïdors tecnològics, especialistes en biodegradabilitat i validació agronòmica, experts en sostenibilitat i medi ambient i un desenvolupador i propietari d’una marca de fertilitzants.
El projecte busca desenvolupar fertilitzants d’alliberament controlat (CRF) que permetin regular la manera i el ritme amb què els nutrients arriben al sòl. La proposta parteix de l’aprofitament de fluxos secundaris de biomassa que actualment estan infrautilitzats, com el licor negre procedent del procés kraft, el midó de patata recuperat o els residus de poda.
Aquests materials es transformaran en matrius biopolimèriques i suports estructurals destinats a encapsular els nutrients. Les formulacions incorporaran diferents estratègies de reticulació dels materials i enzims hidrolítics que actuaran com a activadors biològics per modular el perfil d’alliberament dels fertilitzants.
L’objectiu és aconseguir sistemes que siguin alhora bio-basats i biodegradables i que permetin reduir l’ús de nitrogen i evitar la generació de contaminació associada als microplàstics. El projecte també estudiarà l’impacte ambiental dels nous materials, incloses les possibles emissions de gasos d’efecte hivernacle i els efectes sobre la salut del sòl.
De laboratori al camp
Releasafe preveu portar les formulacions seleccionades fins a una fase pilot i validar-ne posteriorment el comportament tant en hivernacle com en assajos de camp obert. Les proves es faran en cultius de blat de moro i tomàquet.
Les validacions inclouran l’estudi de la salut del sòl, el microbioma mitjançant tècniques metagenòmiques i l’ecotoxicitat, amb l’objectiu d’avaluar tant l’eficàcia agronòmica dels fertilitzants com el seu comportament ambiental.
El projecte s’emmarca en el programa Horizon Europe i està finançat per la Circular Bio-based Europe Joint Undertaking (CBE JU). Es desenvoluparà fins al febrer del 2030.