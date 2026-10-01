Més de 20 parcs infantils de Terrassa renovaran les seves instal·lacions amb criteris d'accessibilitat i seguretat

L'Ajuntament de Terrassa durà a terme pròximament un conjunt d'actuacions a l'espai públic centrades en l'activitat física i el lleure infantil. El projecte, que compta amb un pressupost global de prop de 380.000 euros, preveu la instal·lació de noves zones de cal·listènia, espais biosaludables i la remodelació de més d'una vintena d'àrees de jocs infantils repartides per diferents barris de la ciutat.
Pel que fa a la pràctica esportiva a l'aire lliure, el consistori ampliarà la xarxa d'espais de cal·listènia amb la creació de cinc nous punts a l'avinguda d'Àfrica, la plaça de la Pau, el parc de la Grípia, l'espai Antoni Guiu i el parc del Roc Blanc. Així mateix, es renovarà l'àrea ubicada a la confluència del carrer de Jacint Elies amb l'avinguda del Vallès, elevant a tretze el total d'instal·lacions d'aquest tipus al municipi.
En paral·lel, es crearan quatre noves zones amb elements biosaludables —com bicicletes estàtiques, el·líptiques i aparells de rotació— al carrer de Serón i a les places de Rosa Mora, de l'Assemblea de Catalunya i de l'Exili, que se sumaran a les 36 ja operatives.
Inclusió i seguretat als parcs infantils
La partida econòmica també abasta la intervenció en 21 àrees de jocs infantils per modernitzar-les i millorar-ne les condicions d'accessibilitat. Segons fonts municipals, s'instal·laran nous paviments amortidors per reduir el risc de lesions i s'incorporaran set elements de joc adaptats per a infants amb capacitats diverses en emplaçaments com la plaça de la Font de la Pola, el parc dels Països Catalans, la plaça de la Cultura o el barri de Can Tusell.
Sobre l'abast del projecte, l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha assenyalat que la millora dels espais públics constitueix una prioritat del govern municipal des de l'inici del mandat, destacant l'aposta per "la creació i potenciació d'espais que afavoreixin l'activitat física, la salut, la convivència i les relacions socials entre persones de totes les edats".
Així mateix, el batlle ha remarcat la dimensió inclusiva de les intervencions, afirmant que la incorporació dels nous jocs adaptats "reafirma el compromís municipal amb la inclusió i l'accessibilitat universal, donando resposta a les demandes de famílies i entitats", i ha atribuït part del disseny d'aquestes millores al "diàleg constant amb el teixit associatiu de la ciutat".