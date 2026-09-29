Una empresa vallesana posa la IA a vigilar boscos: "Proporcionem una precisió superior al 90%"

L’empresa tecnològica vallesana Vottun ha desenvolupat una plataforma que combina intel·ligència artificial (IA) i tecnologia blockchain per automatitzar el seguiment de boscos en procés de reforestació. L’eina permet analitzar imatges captades per satèl·lit, obtenir dades sobre l’estat de la coberta vegetal i generar alertes davant possibles incidències, amb l’objectiu d’agilitzar un seguiment que actualment es basa principalment en inspeccions sobre el terreny.
El projecte ha comptat amb 173.546 euros de suport d’ACCIÓ, l’agència per al creixement de les empreses del Departament d’Empresa i Treball, a través de la línia d’ajuts per a projectes d’R+D empresarial en l’àmbit del canvi climàtic, finançada pel Fons Climàtic de Catalunya.
La plataforma permet delimitar una parcel·la forestal a partir de les seves coordenades i analitzar-la cada vegada que el satèl·lit passa per la zona. Els paràmetres obtinguts es processen mitjançant intel·ligència artificial i s'envien a una base protegida amb tecnologia blockchain.
El cofundador i CEO de Vottun, Luis Carbajo, explica que el projecte va sorgir de la voluntat d’investigar “com integrar la tecnologia blockchain que desenvolupa l’empresa amb la IA per aplicar-ho a un objectiu de sostenibilitat”. La companyia va identificar aquesta aplicació després de col·laborar amb una empresa especialitzada en la interpretació d’imatges de satèl·lit.
Identificar incidencies un 50% més ràpid
Un dels principals canvis respecte del seguiment convencional és la possibilitat d’automatitzar la presa de mesures. “Actualment, el seguiment dels boscos joves es basa principalment en inspeccions sobre el terreny, que són costoses, més lentes i es basen en càlculs estimats”, assenyala Carbajo. D’acord amb les proves realitzades per la companyia, la solució supera el 90% de precisió en la detecció de la coberta vegetal i permet identificar incidències com sequeres, incendis o plagues un 50% més ràpid que amb els mètodes tradicionals.
A més de recopilar dades sobre l’estat de cada zona, el programari pot generar alertes i recomanacions a partir de la informació analitzada.
La companyia considera especialment útil aquest seguiment continu en un context marcat pels efectes del canvi climàtic. “En només 60 anys, una superfície equivalent a Catalunya ha passat de tenir un clima subhumit sec a semiàrid. Tenint en compte que els projectes de compensació s’han de preservar durant almenys 30 anys, disposar d’un seguiment continu i fiable és clau”, assenyala Carbajo.
Vottun ja ha validat el funcionament de l’eina amb empreses especialitzades en reforestació i també preveu adreçar-la a les administracions públiques, encarregades del control del territori i de la recuperació de boscos i zones verdes en casos com els incendis forestals, per exemple. La companyia preveu iniciar la comercialització de la plataforma en una propera fase.
Fundada el 2018 a Sant Cugat del Vallès per Marta Vallès, actual Business Development Director, i Luis Carbajo, Vottun està especialitzada en tecnologia blockchain i intel·ligència artificial. La companyia va obtenir el segell Catalonia Exponential Leader d’ACCIÓ, que la reconeix com una de les empreses més disruptives del país.