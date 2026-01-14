El metall del Vallès genera 4.687 milions d’euros de VAB, gairebé el 30% del sector català

El Vallès es manté com a epicentre del sector metal·lúrgic català gràcies a un augment destacat de la producció, l’ocupació i les exportacions. Així es desprén de l’Informe de l’Observatori del Metall 2025 publicat per la Federació Empresarial del Metall (FEM), constituïda per la Unió Empresarial del Metall (UEM - Cecot), el Centre Metal·lúrgic i la UPM Vallès Oriental. El Valor Afegit Brut (VAB) del metall a la comarca arriba als 4.687,7 milions d’euros, cosa que representa més del 28% del total a Catalunya i supera el 80% del conjunt de les comarques de Barcelona. Se situa, fins i tot, per davant del Baix Llobregat, amb 4.223,6 milions d’euros.
L’últim informe de la FEM apunta que el VAB del sector metal·lúrgic al Vallès Occidental aporta un 44,4% del VAB industrial de tota la comarca, alhora que el sector representa el 40,6% del VAB total del Vallès. “El metall és un dels grans fonaments de la indústria vallesana i un actor clau en l’economia catalana”, assegura Alícia Bosch, presidenta de la FEM.
Alhora, les dades de l’informe mostren que les empreses metal·lúrgiques del Vallès suposen gairebé el 40% del total provincial i més del 29% del total català, generant més del 44% de l’ocupació industrial a la comarca. Així, la força laboral del sector al Vallès representa més del 38% del total de la província i quasi el 30% del total català. Malgrat un descens general del 4,2% en la contractació al sector a Catalunya, les comarques vallesanes han registrat increments del 14,48% al Vallès Occidental i del 29,03% al Vallès Oriental, amb un creixement mitjà del 18,33%.
Exportacions
La FEM destaca, a més, que, en l’àmbit internacional, els vehicles de motor i altres materials de transport són la segona exportació principal de Catalunya, amb 1.341,5 milions d’euros anuals. En conjunt, la metal·lúrgia, els productes metàl·lics, la maquinària, els equips i els vehicles de motor representenel 26,47% de les exportacions catalanes, amb un creixement mensual del 24,5%, molt superior al 7,2% de la mitjana catalana.
L’informe també assenyala que la productivitat del sector, mesurada en VAB per treballador, se situa en 1.271 euros, un 2% per sobre de la mitjana de la pime industrial de la demarcació de Barcelona. El percentatge de les despeses de personal sobre el VAB en el total de la indústria és del 70,1%, mentre que la metal·lúrgia assoleix el 75,4% i el sector del material de transport se situa en un 80,6%. La rendibilitat financera és del 13,5%, equiparable a la mitjana industrial.
A Espanya, el sector metal·lúrgic agrupa 44.239 empreses que ocupen 700.168 persones amb una remuneració mitjana de 45.300 euros per ocupat i exportacions superiors als 130.000 milions d’euros.
“El sector del metall espanyol té una clara concentració d’empreses en la fabricació de productes metàl·lics, però amb el pes econòmic més gran en fabricació de vehicles. Malgrat la seva forta orientació exportadora, el sector manté un dèficit comercial estructural, especialment en productes d’alt contingut tecnològic. La productivitat i la remuneració són elevades en els subsectors més tecnificats, mentre que els subsectors intensius en mà d’obra, com el de productes metàl·lics, presenten menors marges i retribucions”, conclou Alícia Bosch.