El ple de la Cambra de Comerç de Terrassa s’ampliarà de 45 a 55 membres

La Cambra de Comerç de Terrassa ampliarà el nombre de membres del seu ple de 45 a 55 de cara a les eleccions previstes per al 2027. El plenari de l'entitat va aprovar aquesta modificació aquest dimarts en la primera sessió de l’any, un pas necessari en el marc del procés de renovació dels òrgans de govern, d’acord amb el Decret 85/2023.
L’acord comporta la modificació del reglament de règim interior i estableix que el futur ple estarà format per 55 membres, dels quals 44 seran elegits per sufragi, 6 en representació de les organitzacions empresarials i 5 corresponents a empreses amb més aportació voluntària.
Segons es va exposar durant la sessió, aquest increment permetrà ampliar la representativitat del teixit empresarial del territori d’acord amb criteris com el valor afegit brut, l’ocupació i el nombre d’establiments, i garantirà que cap epígraf perdi presència respecte a la composició actual.
D’altra banda, el ple va aprovar el tancament econòmic de l’exercici 2025 amb un resultat positiu de gairebé 100.000 euros. Els ingressos van arribar als 4,1 milions d’euros, un 17% més que l’any anterior, consolidant una tendència de creixement sostingut amb una mitjana anual del 12% des del 2020 i la capacitat de la corporació per continuar desplegant serveis de valor afegit per a les empreses de la demarcació.
Aigua, llei de Cambres i B-40
La sessió també va abordar la cessió de la captació d’aigua en alta a Aigües Ter-Llobregat (ATL), una competència que fins ara gestionava TAIGUA i que tenia vigència fins al 2060. El debat es va centrar en l’impacte d’aquesta decisió en municipis com Matadepera, Ullastrell i Viladecavalls.
Els membres del Ple van valorar les "exhaustives i raonades" explicacions tècniques "qualitatives" aportades pels responsables municipals, però van coincidir a assenyalar la manca d’una explicitació numèrica objectiva dels costos i beneficis de l’operació. En aquest sentit, es va apuntar que "per quedar-se finalment en una mera distribuïdora i pèrdua d’autonomia, potser tot el procés de municipalització perdia el seu sentit".
En l’àmbit institucional, el plenari va analitzar l’estat de tramitació de la futura Llei de Cambres de Catalunya, així com diverses qüestions vinculades al Consell General de Cambres. Pel que fa a infraestructures, es va destacar la defensa del conjunt de cambres del perllongament de la B-40, juntament amb altres línies d’actuació de la Comissió d’Infraestructures.
La sessió va comptar també amb la participació com a ponent convidat del president del Grup Catalana Occident, Josep Maria Serra i Farré, que va exposar la seva trajectòria empresarial en un debat amb els assistents.