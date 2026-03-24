Pastisart tanca l’any 2025 amb rècord de vendes

L'empresa terrassenca Pastisart va tancar el 2025 amb un rècord de vendes. Segons ha confirmat la mateixa companyia en un comunicat, l'any passat va superar els 120 milions d'euros de facturació. La xifra millora els 112 milions assolits el 2024 i confirma el creixement sostingut del fabricant de brioixeria fresca congelada. L'empresa compleix així l’objectiu de "continuar creixent orgànicament entorn d’un 7 o un 8%", tal com havia avançat la seva consellera delegada, Núria Betriu, al Diari de Terrassa.
Pastisart ha culminat ja la inversió de 16 milions d’euros a la seva fàbrica de Roda de Berà per instal·lar-hi una nova línia de producció dedicada a la fabricació de productes fermentats en massa laminada. Aquesta incorporació permet ampliar la capacitat productiva del grup en un 30% i obre noves oportunitats de creixement per a la companyia, que aquests dies participa a la fira Alimentària.
Tres eixos estratègics
El saló, que se celebra entre dilluns i dijous al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, donarà visibilitat a tres eixos estratègics de creixement de la companyia: la consolidació de la seva proposta en massa batuda, l’impuls de noves propostes de fermentats i el desenvolupament de la categoria de brioixeria salada.
En massa batuda, categoria en què Pastisart és un referent, l'empresa presenta novetats en les gammes de muffins i pans de pessic, amb nous farcits pensats per ampliar l’oferta i aportar més valor a la categoria. En aquesta mateixa línia, Pastisart manté l’aposta pel muffin de proteïna i continua desenvolupant propostes orientades a mercats internacionals com els Estats Units i Mèxic.
El segon eix se centra en els fermentats, amb noves propostes impulsades per la inversió en la nova línia de producció. Pel que fa a brioixeria salada, Pastisart presentar noves propostes per a la categoria de "snacking" i salat. Entre aquestes, destaca el Cheese Burger Croissant, una proposta que amplia l’oferta de la companyia en aquest segment. "Aquesta estratègia s’alinea, a més, amb el creixement que està experimentant la categoria de 'snacking', cada vegada més rellevant dins dels nous hàbits de consum", indiquen.
“Alimentaria és un aparador clau per compartir cap a on evoluciona Pastisart i per presentar novetats que responen tant a les tendències del mercat com a les necessitats dels nostres clients. Aquest any hi arribem amb una aposta clara per la innovació, la capacitat industrial i l’ampliació de la nostra oferta en categories estratègiques”, assenyala Betriu.