Prodesco obre delegació a Terrassa

Prodesco ha instal·lat la seva delegació barcelonina a Terrassa. El grup empresarial d'alimentació i assessorament gastronòmic per a l'hosteleria ja opera des de la nau al polígon industrial Can Parellada que va llogar ara fa un any. D'aquesta manera, la companyia reforça la seva presència a Catalunya amb l'obertura d'una nova seu des de la qual donarà servei a restaurants, hotels i grups de restauració de tota l'àrea de Barcelona.
Les noves instal·lacions, ubicades al carrer de Venus, permeten ampliar la capacitat operativa i logística del grup. Preparades per operar en tres temperatures (ambient, fred positiu i fred negatiu), disposen de 5.000 metres quadrats i un assortiment de més de 5.000 referències, que inclou productes gastronòmics, marques pròpies, especialitats (com producte ètnic, oriental o italià) i assortiment bàsic. La infraestructura es complementa amb una flota pròpia de sis vehicles tritemperatura, una xarxa comercial local i un equip d'assessors gastronòmics especialitzats.
Segons ha informat la mateixa companyia en un comunicat aquest dimarts, Prodesco hi opera de forma unificada sota la raó social Prodesco S.A. des del passat 1 de febrer.
Un procés iniciat el 2024
L'arribada del Grupo Prodesco a Terrassa és el resultat d'un procés d'integració progressiu iniciat el 2024 amb l'absorció d'Abarrotes, una firma especialitzada en la distribució de menjar ètnic amb seu a Badalona. Durant el 2025, la companyia va treballar en la consolidació operativa i organitzativa de l'activitat, culminant el novembre d'aquest mateix any amb el trasllat a les noves instal·lacions de Can Parellada. Des del febrer d'enguany, el grup opera ja plenament integrat, tant a nivell corporatiu com comercial.
Des de la firma amb seu a Pinto (Madrid) asseguren que Barcelona constitueix un enclavament estratègic dins del grup i una de les places gastronòmiques més dinàmiques i exigents del país. L'objectiu de Prodesco és replicar en aquest mercat el model de servei desenvolupat a Madrid.
Des de la nova delegació, el grup dona cobertura a Barcelona i voltants, prestant servei a restaurants, grups de restauració i hotels de mitja i alta hostaleria. Molts d'ells són clients que ja treballen amb el grup a Madrid i que han ampliat la seva activitat a Barcelona.
"L'obertura d'aquesta seu ens permet estar encara més a prop del professional hostaler del mercat local, escoltar les seves necessitats i oferir-li solucions adaptades a la seva realitat, mantenint el mateix estàndard de servei que defineix el Grupo Prodesco", assenyala Pablo Pericón, director d'operacions del Grupo Prodesco.