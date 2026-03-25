Vytrus incrementa el benefici net fins als 2,89 milions d'euros el 2025

La biotecnològica terrassenca Vytrus Biotech va gairebé triplicar el seu benefici net el 2025. La companyia amb seu al carrer de Sant Gaietà va incrementar el seu resultat net un 184%, assolint els 2,89 milions d'euros, "gràcies a l'increment de les vendes, el control de costos d'explotació i la disminució en un 47% dels costos financers".
La firma especialitzada en ingredients actius d’origen vegetal per a la indústria cosmètica ha publicat aquest dimecres els resultats auditats de l'exercici 2025, que ratifiquen l'avançament que la mateixa empresa va fer fa un mes i mig. L'any passat, Vytrus va obtenir un creixement global d'un 66% de les vendes respecte a l'any 2024, obtenint una xifra de negoci de 8,37 milions d'euros. El seu EBITDA va augmentar un 106% i es va situar en 4,16 milions d'euros.
El deute financer brut de la companyia es va reduir en gairebé un 21%, la qual cosa situa Vytrus en una posició de caixa neta per sobre dels 1,4
milions d'euros. És a dir, l'empresa té més caixa que deute principalment pel bon comportament del negoci el 2025, amb una generació de "cash flow" operatiu de 2,81 milions euros (+199% respecte al 2024) "que es reinverteix íntegrament en el negoci per a continuar creixent de forma accelerada", diu la companyia en un comunicat.
L'augment de vendes del 2025 respecte del 2024 va ser sostingut en totes les àrees geogràfiques, amb un increment del 63% a la Unió Europea, del 39% als Estats Units, del 114% a Àsia-Pacífic i del 22% a Llatinoamèrica.
Aquestes bones dades impulsen les previsions de la biotecnològica, que a principis del 2024 va publicar el seu pla estratègic amb el qual espera aconseguir 12 milions d'euros de xifra de negoci i 5 milions d'euros d'EBITDA a tancament de l'exercici 2027.
La companyia està executant una inversió d'aproximadament 3,5 milions d'euros en una nova planta industrial a Terrassa que permetrà multiplicar per tres la seva capacitat productiva actual.