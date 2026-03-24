Fluidra subscriu nous compromisos de finançament "revolving" per 450 milions d'euros

La multinacional vallesana amplia el venciment del crèdit fins al 2029

  • La seu de Fluidra, a Sant Cugat del Vallès -

Publicat el 24 de març de 2026 a les 12:12

La multinacional vallesana Fluidra ha subscrit un acord de modificació del seu contracte de finançament sindicat de 27 de gener del 2022 amb l'objectiu de refinançar i estendre el termini de la seva línia de crèdit "revolving" mitjançant la substitució íntegra dels compromisos actuals per nous compromisos de finançament "revolving" per un equivalent import total de 450 milions d'euros.

Segons ha informat la companyia del sector de les piscines i el wellness a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), com a resultat d'aquesta operació, el venciment de la seva línia de crèdit "revolving" s'estén des de gener del 2027 fins a gener del 2029.

Així mateix, s'han incorporat mecanismes de venciment anticipat que, en determinades circumstàncies, podrien anticipar aquest venciment a juliol del 2028. La resta dels termes del contracte de finançament es mantenen substancialment sense modificacions.

