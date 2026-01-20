El Punt d'Atenció a l'Empenedoria de l'Ajuntament de Terrassa tramita 64 altes el 2025, un 34,7% menys

El Punt d'Atenció a l'Emprenedoria (PAE) de l'Ajuntament de Terrassa va registrar el 2025 una significativa davallada quant al nombre d'altes d'autònoms i societats facilitades. Segons les dades fetes públiques aquest dimarts per la Diputació de Barcelona, el servei ubicat dins de l'Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) del carrer dels Telers va gestionar l'any passat un total de 64 constitucions. La majoria, 42, corresponen a empresaris individuals o autònoms, mentre que les corresponents a societats van ser 22.
Aquestes xifres contrasten amb els números de l'any 2024, quan el PAE de Terrassa va tramitar 98 altes (56 d'autònoms i 42 de societats). Així doncs, s'ha registrat un descens interanual d'un 34,69%, amb una davallada més pronunciada en el cas de les societats (-47,62%) que els autònoms (-25%)
L'any 2023 havien estat 99 altes (56 d'autònoms i 43 de societats), va publicar la Diputació en el seu moment. En canvi, els números del 2022 s'assemblen més als del 2025, ja que aleshores al PAE de l'Ajuntament de Terrassa es van donar d'alta 65 activitats (52 autònoms i 13 societats).
L’any passat el de Terrassa va ser el sisè ens local amb més activitat, baixant una posició respecte del 2024. El PAE del consistori egarenc es va situar per darrere dels PAE de l'Ajuntament de Castelldefels (140 altes), la Mancomunitat Penedès-Garraf (136), l'Ajuntament de Manresa (126), el de Sabadell (92) i el de Mataró (71). En global, els 45 Punts d’Atenció a l’Emprenedoria (PAE) de la província de Barcelona van tramitar un total de 1.383 altes al llarg de 2025 (1.024 autònoms i 359 societats) per les 1.511 del 2024 (1.094 autònoms i 417 societats), el que suposa una reducció d'un 8,47%. La valoració global per part dels emprenedorvs va tornar a ser de 9,8 sobre 10, igual que l’any 2024.
Els PAE són centres locals de serveis a les empreses (CLSE) que ofereixen acompanyament a les persones emprenedores i empresàries, tot facilitant tràmits habituals de forma telemàtica i gratuïta. Ajuntaments i consorcis d’entitats locals presten aquest servei gràcies a un conveni entre la Diputació de Barcelona i el Ministeri d’Indústria i Turisme.
Aquest 2025, els punts PAE de la província han tramitat 105 baixes, bàsicament autònoms, una xifra per sota de les 151 de 2024. S’estima que les gestions han suposat un estalvi de 437.560 euros, una quantitat inferior als 484.870 euros de 2024.