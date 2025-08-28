Cada cop són més les empreses familiars que aposten per separar la governança de la gestió, incorporant perfils professionals externs com a directors generals. “Aquest canvi de model és una decisió estratègica que pot marcar la diferència en el desenvolupament de la companyia, però el seu èxit no està garantit”, remarquen des del Fòrum Cecot.
Amb l’objectiu d’analitzar les claus per avançar amb èxit en aquest procés, el Fòrum Cecot organitza una sessió en format diàleg adreçada a famílies empresàries, directius i professionals del sector. La trobada vol donar resposta a quan i com externalitzar la direcció general “per garantir la sostenibilitat a llarg termini de l’empresa familiar”, així com “el manteniment dels seus valors i la gestió professional”.
La jornada tindrà lloc el dijous 25 de setembre a la seu de la Cecot i arrencarà a les 18.30 hores amb la benvinguda institucional a càrrec del president de la patronal, Xavier Panés. Seguidament, Ignasi Rafel, “head hunter” i expert en governança d’empreses familiars, introduirà el debat.
Posteriorment, Rafel compartirà un diàleg obert amb Núria Betriu, consellera delegada de Pastissart, i Laia Guilera, propietària i membre del Consell d’Administració de Manusa. La sessió es tancarà a les 20 hores.